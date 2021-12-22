Kanber aday oldu, Başkanlığı bıraktı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, CTP’den Milletvekili adayı olarak seçimlere katılacağı için Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kanber’in açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanlığını yürüttüğüm 7 yıl boyunca tüm esnaf, zanaatkar ve ustaları temsil etmenin onurunu taşıdım. Özellikle toplumun içinden geçtiği bu zor günlerde ayakta kalmaları ve varlıklarını sürdürebilmeleri için elimden gelen tüm çabayı ortaya koydum. Mücadele arkadaşlarımla birlikte mesleki eğitimin, kooperatifçiliğin gelişmesi için öncülük yaptım.

Mensubu olduğum KTEZO ile birlikte yürüttüğüm tüm mücadelelerde ve ortaya koyduğum tüm çabalarda en büyük sorun ve eksikliğin, siyaset kurumu ve devlet yapılanmasında olduğunu gördüm.

Ülkemizde devlet ve siyaset kurumu yeniden yapılanmadan Kıbrıs Türk toplumunun aydınlık bir geleceği olamaz. Bu nedenle bugüne kadar elde ettiğim deneyimleri toplumcu politikalarla, üretenden yana, esnaf, zanaatkar ve halkımız için kullanmak istiyorum.

İşte bu duygularla Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Girne Bölgesi adayı olarak seçimlere katılma kararı aldım. Bu bağlamda KTEZO`daki görevimden istifa etmiş bulunuyorum.

İstifamdan dolayı oluşacak boşluğu Odamızın kendi kurullarıyla değerlendirerek gidereceğinden en ufak kuşkum yoktur. Yollarımız ayrılmıyor, aynı yolda yürüyenler farklı yerlere varamazlar.”