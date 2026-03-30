Meclis önündeki HP yasa tasarısına karşı gerçekleşen eylemde basına konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Kan döküldü, istifa edip gitsinler yeter” dedi.

İncirli, “Hükümet ‘Biz yaparız olur’ mantığı içinde. Geri çekin dedik kararlıymışlar geri çekmeyeceklermiş. Bu insanlar seslerinin duyurulmasını istiyor. Polisin müdahalesinden yaralananlar oldu. Bu hükümetle mümkün olmadığını hepimiz anladık.

Bu memleketi yönetemezler. Derhal istifa etmeli” dedi. Açıklamasında mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan İncirli, “Biz buradayız, bu hükümetin bir parçasıyız. Bu yasa tasarılarının geri çekilmesi noktasındaki talebimizi sürdüreceğiz. Grevi kırmak için ellerinden geleni yapacaklardır” ifadelerini kullandı.

EL-SEN’in eylemde olduğu sırada Mağusa’da yaşanan bir arızaya özel sektör çalışanının gönderildiğini ve 11 bin volt elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği yönündeki iddia ile ilgili YENİDÜZEN muhabiri Recep Dal’ın sorusunu yanıtlayan İncirli, söz konusu bilginin kendilerine de ulaştığını ancak henüz teyit edilmediğini belirterek, “Hükümet grevi kırmak için her şeyi yapabilir. Umuyorum böyle bir şey yaşanmamıştır” dedi.

İncirli, çözümün sandık olduğunu vurgulayarak, “Bunun çaresi sandıktır, bunun yolu seçimdir” ifadelerini kullandı.