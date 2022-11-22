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KAMUSEN, yarın Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde uyarı grevi yapacak

KAMUSEN, yarın Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde uyarı grevi yapacak

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), yarın Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde istihdam sorununun çözülememesinden dolayı Acil Servis dışındaki birimlerde uyarı grevi yapacak.

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), yarın Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde istihdam sorununun çözülememesinden dolayı Acil Servis dışındaki birimlerde uyarı grevi yapacak.

KAMUSEN’den verilen bilgiye göre, 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak grev sırasında saat 10.30’da hastane önünde basın açıklaması yapılacak.

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