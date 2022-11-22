KAMUSEN, yarın Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde uyarı grevi yapacak
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), yarın Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde istihdam sorununun çözülememesinden dolayı Acil Servis dışındaki birimlerde uyarı grevi yapacak.
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), yarın Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde istihdam sorununun çözülememesinden dolayı Acil Servis dışındaki birimlerde uyarı grevi yapacak.
KAMUSEN’den verilen bilgiye göre, 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak grev sırasında saat 10.30’da hastane önünde basın açıklaması yapılacak.
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Etiketler : grev, kamu-sen, mağusa hastanesi