Kamu’da örgütlü sendikalardan eylem kararı!

Kamuda örgütlü sendikalar, yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in sendikalarla imzaladığı protokole uyulması konusuna dikkat çekmek amacıyla eylem yapacak.

Sendikalar adına açıklama yapan KTAMS, kamuda örgütlü sendikaların bugün gerçekleştirdiği toplantıda yarın saat 09.30’da Başbakanlık önünde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve Başbakan’ın sendikalarla imzaladığı protokole uyulması konusuna dikkat çekmek amacıyla bir eylem gerçekleştirerek basın açıklaması yapma kararı aldığını duyurdu.