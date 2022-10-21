Kamu-İş’in Meclis önünde başlattığı “süresiz çadır eylemi” ikinci gününde

Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin toplu iş sözleşmesi hakkı ve 50 gündür ödenmeyen maaşlar için Cumhuriyet Meclisi önünde dün başlattığı süresiz çadır eylemi bugün ikinci gününde.

Kamu-İş’ten verilen bilgiye göre, sendikada örgütlü hademeler, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul oturumlarının yapıldığı pazartesi ve salı günleri de çadırda olacak.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, dün, sendikanın çadır eylemiyle ilgili basına yaptığı açıklamada, sendikada örgütlü hademelerin Anayasal hakkı olan maaş ve yasal haklarını alana ve iş güvenceleri sağlanana kadar Meclis önünden ayrılmayacaklarını açıklamıştı.

Serdaroğlu, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı gerekse Milli Eğitim Bakanı ile konuya ilişkin birtakım görüşmeler yaptıklarını ancak bu görüşmelerden bir sonuç alamadıklarını ifade etmiş ve Meclis’te bulunan 50 vekilin de hademelerin haklarının sağlanması konusuna eğilmesi talebiyle eylemlerini Meclis önüne taşıdıklarını söylemişti.

“Meclis’te pişenden inşallah bize de düşer” diyen Serdaroğlu, “Onların yediklerinden belki hademelere de düşer çünkü devlet bu insanların maaşlarını 50 gündür ödemiyor, eve ekmek götüremiyorlar” ifadelerini kullanmıştı.