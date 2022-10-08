KAMU-İŞ pazartesi günü tüm okullarda greve gidiyor

Kamu-İş, pazartesi günü tüm okullarda genel greve gideceğini duyurdu.

Meclis’e yürüyeceklerini açıklayan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan hademelerin bölünüp, haklarının ellerinden alınmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, yaptığı yazlı açıklamada şunları kaydetti:

Biz emekçiler bir bütünüz, bütün olmaya da devam edeceğiz. Bir işyerinde bir toplu iş sözleşmesi vardır. Ne bu toplu iş sözleşmesine aykırı bir sözleşmeye müsaade edeceğiz. Ne de mevcut toplu iş sözleşmesini bozup başka bir toplu iş sözleşmesine uyarlamanız için zemin hazırlamanıza müsaade edeceğiz. örgütlü yapımızı asla bozmayacağız. Örgütlenmeden korkanların demokratik sosyal bir hukuk devletinde yöneticilik yapmaya da hakları olamaz.

Bütün baskılara, tehditlere ve mobbinglere karşı direneceğimizi göstermek amacıyla pazartesi günü tüm okullarda bir gün genel greve gideceğiz.

Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere yasaları çiğneyenleri yasaları hatırlatmak için aynı gün Meclis’e de yürüyeceğiz. Kamuoyuna duyururuz…”