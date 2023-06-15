Kamu İhale Yasası'ndaki değişiklik mahkemede: Dava karar için süresiz ertelendi

YENİDÜZEN

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), “AKSA’ya peşkeş yasası” olarak anılan Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişikliği Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Mahkeme, yapılan değişikliğin durdurulması talebine ilişkin kararını vermek üzere davayı süresiz olarak erteledi.

EL-SEN, söz konusu yasa ile ilgili geçtiğimiz ay Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyalamıştı.

Bugün gerçekleşen ilk duruşma sonrası açıklama yapan EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, söz konusu yasanın Anayasa’ya uygun olmadığı iddiasıyla dava dosyaladıklarını, son sözü yargının söyleyeceğini ifade etti.

EL-SEN’in avukatı ise yaptığı açıklamasında, “Yasa değişikliğinin kişi çıkarları güdülerek yapıldığı düşüncesindeyiz” dedi, sendikanın bu düşünceye “durduk yere varmadığını” kaydetti.

Sendika avukatı, “Bakanların, Hükümetteki diğer yetkililerin basına verdiği demeçlerde ortaya çıkan beyanlarla hareket ettik. Düşünce ve argümanlarımızı mahkemeye aktardık. Tarafları dinleyen mahkeme, karar vermek üzere davayı süresiz olarak erteledi” dedi.