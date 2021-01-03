Kamiloğlu: "Son virajı dönerken canımızdan olmayalım"
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan doktor Emine Kamiloğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yerel vakaların düşünüldüğünden daha hızlı arttığını kaydetti.
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Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan doktor Emine Kamiloğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yerel vakaların düşünüldüğünden daha hızlı arttığını kaydetti. Kamiloğlu, "Maske- mesafe- hijyene hiç olmadığı kadar dikkat edin. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Son virajı dönerken canımızdan olmayalım..." dedi.
Kamiloğlu'nun paylaşımı:
"Çok dikkatlı olma vakti geldi. Yerel vakalar düşündüğümüzden de hızlı arttı. Daha da artması bekleniyor.
Maske- mesafe- hijyene hiç olmadığı kadar dikkat edin. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Son virajı dönerken canımızdan olmayalım..."
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