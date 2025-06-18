Kameralar incelenecek

Demirhan bölgesinde meydana gelen “Çocuğun cinsel istismarı, cinsel Saldırı ve cinsel taciz” suçlarından tutuklanan A.O. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12 Mart 2025 tarihinde Ercan Çemberinde, zanlının kadın arkadaşının kızı olan 2012 doğumlu kız çocuğunu kullanımında bulunan araç içerisinde cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının Balıkesir anayoluna girdiklerinde araç içerisindeki kız çocuğuna cinsel istismar ve cinsel tacizde de bulunduğunu açıkladı.

Polis, olayın 17 Haziran 2025 tarihinde rapor edildiğini, zanlının aynı gün soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının sözlü beyanında suçlamaları kabul etmediğini, sürekli kız çocuğu ve annesiyle gezmeye gittiklerini söylediğini aktardı.

Polis, zanlıyla ilgili iddiaların araştırılması için Kent Güvenlik Kamerası ile çevre güvenlik kameralarının, ayrıca cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.