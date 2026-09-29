Kalkınma Bankası Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kalkınma Bankası’nın 2024 yılına ait 31’inci ve 2025 yılına ait 32’nci Olağan Genel Kurulu toplantısı bugün yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul'da; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal ve Kalkınma Bankası Genel Müdürü Veclal Gündüz birer konuşma yaptı.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu:

“Bankanın bütün sektörlere hızlı bir şekilde el uzatması önemli”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, açılış konuşmasında Kalkınma Bankası’nın kurulduğu günden bugüne emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başladı.

Kalkınma Bankası ile ilgili yapılan çalışmaları ele alan Ataoğlu, bankanın bütün sektörlere hızlı bir şekilde el uzatmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Ataoğlu, mevcut likiti verimli bir şekilde esnafa, girişimciye ve yatırımcıya kullandırabilmenin de önemli olduğunu kaydetti.

Dört yıllık sürede canla başla çalışan Yönetim Kurulu üyelerine, genel müdürlere ve çalışanlara bir kez daha teşekkür eden Ataoğlu, Genel Kurul’un hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova:

“güvenli bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz”

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, çağdaş dünyada ekonominin gelişmesinin ana kaynağının finansa ulaşmak olduğunu belirterek, bu noktada Kalkınma Bankası gibi kurum ve kuruluşlara büyük bir rol düştüğünü söyledi.

Geçmişte yaşanan banka krizlerine değinen Berova, toplumun o gün yaşananları asla unutmadığını dile getirdi.

Bugün bu alanda kurulan sistemle birlikte çok güçlü bir yapıya ulaştıklarını ifade eden Berova, hükümetin son dört yılda pek çok büyük projeye imza attığını belirtti.

Berova, dünyadaki savaşlar ve petrol krizleri gibi gelişmelerin küresel ekonomiyi etkilediğini, bu durumun ülke ekonomisine de yansıdığını belirtti.

Uzun süreli ve istikrarlı bir hükümet döneminin yaşandığını belirten Berova, Türkiye Cumhuriyeti’nin de “hem finansman hem de yatırım alanlarında ülkeye önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Yüksek enflasyonun yaşandığı zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Berova, Kalkınma Bankası gibi kurumlara bu dönemlerde büyük görevler düştüğünü belirtti.

Berova, yüksek faizlerin olduğunu dönemde finans desteği sağlamanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Asıl hedefin kaynakların artması değil kaynakların doğru kullanılmasıyla insanlara ulaşması olduğunu belirten Berova, hükümetin dört yıllık süreçte hayata geçirdiği yatırımlar ve elde ettiği başarılara rağmen, bunları itibarsızlaştırmaya yönelik girişimler ve bir algı operasyonuyla karşı karşıya olduklarını da söyledi.

Kamu maliyesine yönelik eleştirilere değinen Berova, “Bütçeyi yaparken gelirler ve giderler arasında 25,2 milyarlık bir açık olacağını önceden deklere ettik. Bu bilinmeyen bir unsur değil. Bütçesel açından baktığımızda 13,6 milyar TL’lik bir pozisyonda durmaktayız. Elbette sene sonuna kadar buna bir miktar daha binecektir.” dedi.

Berova, yıl sonu itibariyle bütçede öngördükleri miktarın altında bir borçlanmayla yılı kapatacaklarını dile getirdi.

“Esas olan mesele sürdürülebilir bir borçlanma yapısı ve bu borçlanmalar sonucunda devletin mükellefiyetleri çerçevesi içerisinde yatırımların da desteklenmesi önemli.” diyen Berova, pek çok yatırımı desteklediklerini kaydetti.

Açılışı yapılacak olan Girne Hastanesi’nin iç donanımının Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla yapıldığını belirten Berova, diğer tüm kısımlarının ise kamu maliyesinin finansmanıyla hayat bulduğunu kaydetti.

Ekonominin ve işletmelerin desteklenmesi gereken bir süreçten geçildiğini belirten Berova, bankalara da önemli bir roller düştüğünü dile getirdi.

“2027’ye girerken bir seçim dönemi yaşayacağız ama ekonomik gerçeklerden uzaklaşmış bir dönem de olmayacak.” diyen Berova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2027 çok güzel bir yıl olacaktır demiyorum. Ancak yatırımlarımızın ve büyümemizin devam edeceği, özellikle dıştan gelecek olan etkileşimlere karşı olabildiğince korunacağı bir dönem geçireceğiz. Açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki; biraz da halimize şükretmemiz gerekiyor. Çünkü, dünyaya baktığımızda, bu etkileşimlerden çok etkilenen ve kötü duruma düşen insanlar ve ülkelerde de görüyoruz. Türkiye’nin de desteğiyle birlikte mutlu, huzurlu ve güvenli bir gelecek için elbette ki çalışmaya devam edeceğiz.”

Ekonominin çarklarının dönmesi için Kalkınma Bankası’na önemli bir rol düştüğünü dile getiren Berova, “Biz çalışarak üretiyoruz. Sonu gelmeyen propaganda cümlelerine de ihtiyacımız yoktur. Bazıları söyler, biz çalışır ve yaparız.” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy:

“Ekonomi devlet bütçesi değildir”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, ekonominin en büyük destekleyicisinin finans kaynağı olduğunu dile getirdi.

Düşük maliyetli finansman kullanımının yatırımlara ve ekonomiye olumlu katkı sağladığını belirten Taçoy, satılacak ürünün finansman maliyeti ne kadar düşürülürse, kârlılığın da o ölçüde artacağını söyledi.

Kalkınma Bankası’nın bu işin lokomotiflerinden biri olduğunu dile getiren Taçoy, bankanın her kesime hitap edebilecek bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Finans maliyetlerini düşürmek için başka unsurların da devreye girmesi gerektiğini belirten Taçoy, “Gerek diğer bankaların küçük esnafa vereceği krediler gerekse hükümetimizin ortaya koymuş olduğu ‘İlk Evim Kredisi’ gibi kredilerin kullandırılması için Merkez Bankası kaynaklı destekli faiz indirimli krediler… Bunların hepsi ekonomik şartların daha fazla dönmesini sağlayabilecek işler.” dedi.

“Ekonomi devlet bütçesi değildir.” diyen Taçoy, devletin bütçesinin ekonominin sadece yüzde 12’sini oluşturduğunu kaydetti.

Taçoy, Kalkınma Bankası’nı sektördeki maliyet düşürücü ve yatırımları hızlandırıcı unsur olarak gördüklerini dile getirdi.

Yeşil bankacılıkla ilgili hayata geçirilecek uygulamaların önemine değinen Taçoy, bu adımların evrensel değerlere katkı sağlayacağını ifade etti.

“Prensipleri sonuna kadar kullanınız. Bununla da kalmayın. Üretmeye devam edin. Bir şey istenildiği zaman yapılır ve gerçekleşir. Biz o gerçekleşmelerin hayat bulması için görevdeyiz.” ifadelerine yer veren Taçoy, Genel Kurul’un hayırlı olmasını temenni etti.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal:

“4 yıllık hedefimiz Kalkınma Bankası'nı güçlü bir banka haline getirmekti”

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal da, bugün bir genel kurul toplantısı gerçekleştirmenin ötesinde, geride bıraktıkları dört yıllık dönemi birlikte değerlendirmek, ortaya koydukları çalışmaları paylaşmak ve Kalkınma Bankası'nın ülke ekonomisine yaptığı katkıyı ortaya koymak için bir arada olduklarını kaydetti.

“4 yıllık hedefimiz; Kalkınma Bankası'nı sadece kredi veren bir kurum değil, ülke ekonomisine yön veren, işletmelerin büyümesine katkı sağlayan, üretimi destekleyen ve verdiği krediyi sağlıklı şekilde geri tahsil edebilen güçlü bir banka haline getirmekti.” diyen Kayasal, bugün önemli ölçüde bunun başarıldığını görmenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Dört yıllık süreçte kredileri yalnızca belli sektörlere değil, ülkenin ekonomik hayatının bütününe yaymaya gayret ettiklerini belirten Kayasal, Dipkarpaz'dan Yeşilırmak'a kadar, büyük veya küçük demeden işletmelerin yanında olduklarını kaydetti.

Sanayicinin yanında olduklarını, turizm sektörünü desteklediklerini, sağlık sektörüne katkı koyduklarını, tarım sektörüne finansman sağladıklarını ve hayvancılığı desteklediklerini ifade eden Kayasal, kendileri için kalkınmanın yalnızca büyük projelerden ibaret olmadığını aktardı.

“Bir köyde açılan küçük bir işletme de, yeni yatırım yapan büyük bir otel de, üretimini artıran bir sanayi kuruluşu da ülkemizin kalkınmasına aynı zincirin farklı halkaları olarak katkı koymaktadır.” diyen Kayasal, bu dönemde kendileri için ayrı bir anlam taşıyan çalışmalardan birinin de “Kadın Girişimci Kredileri” olduğunu söyledi.

Sanayi Odası ile gerçekleştirilen iş birliği ve hayvancılık, tarım ve can suyu kredilerine değinen Kayasal, konuşmasında tahsilat rakamlarına ilişkin verileri de ele aldı.

Kayasal, kendileri için asıl başarının verilen kredinin yatırıma dönüşmesi, işletmenin büyümesi, üretimin devam etmesi, istihdam yaratılması ve verilen kaynağın sağlıklı şekilde geri dönmesi olduğunu kaydetti.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Veclal Gündüz:

“Üzerinde durmak istediğim gösterge, kredi portföyümüzdeki gelişme”

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Veclal Gündüz de, bugün bankanın yalnızca finansal sonuçlarını paylaşmak için değil, bu sonuçların kendilerine ne anlattığını ve gelecekte nasıl bir Kalkınma Bankası'na taşımaları gerektiğini değerlendirmek için bir arada olduklarını kaydetti.

Kendileri için başarının yalnızca “bilanço büyüklüğü” olmadığını belirten Gündüz, başarının finansal gücü kalkınmaya, kalkınmayı sürdürülebilirliğe, sürdürülebilirliği ise kalıcı kurumsal değere dönüştürülebilmek olduğunu ifade etti.

2024 ve 2025 yıllarını birbirini tamamlayan iki önemli dönem olarak değerlendirdiğini belirten Gündüz, bazı rakamsal veriler paylaştı.

“Bankamız yalnızca bir yılda aktiflerini yaklaşık 3,1 milyar TL arttırmış ve yüzde 39,1 oranında büyümüştür. Özellikle üzerinde durmak istediğim gösterge, kredi portföyümüzdeki gelişmedir.” diyen Gündüz, Kalkınma Bankası'nın büyüyüp geliştiğini ve ülke ekonomisine daha fazla kaynak aktarımı sağladığını dile getirdi.

Finansal büyümeyi kurumsal kapasite artışıyla desteklemek zorunda olduklarını dile getiren Gündüz, sürdürülebilir başarı için yalnızca güçlü rakamlara değil, güçlü sistemlere ve kurumlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Önümüzdeki dönem için bir başka önemli vizyonumuz ise, yeşil bankacılık ve sürdürülebilir finansman olacaktır.” diyen Gündüz; gelecek dönemde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir üretim, çevre dostu teknolojiler ve yeşil dönüşüm yatırımlarının bankanın finansman politikaların da giderek daha fazla yer almasını hedeflediklerini kaydetti.

Gündüz, “Biz yalnızca bugünün yatırımlarını finanse etmiyoruz. Biz geleceğin ekonomisinin nasıl şekilleneceğine de katkıda bulunuyoruz.” dedi.

Genel Kurul gündemi…

Genel Kurul'da konuşmaların ardından verilen ara sonrası divan oluşturularak, gündeme geçildi.

Gündemde; "Yönetim Kurulu Raporu’nun sunulması, 31 Aralık 2025 tarihli Bilanço, Kâr Zarar hesaplarının ve Denetçiler Raporunun okunup tezekkür edilmesi, kâr dağıtımının karara bağlanması, sermayenin artırılması ( 1,7 milyar TL’den 2,7 milyar TL’ye çıkarılması), Yönetim Kurulu’nda B hisselerini temsil edecek olan bir üyenin B hissedarları arasından seçilmesi, Denetleme Kurulu üyelerinin atanması ile dilek ve temenniler" bulunuyor.