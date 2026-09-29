“Eğer yolsuz değilseniz ve dürüstseniz KIB-TEK’in mali raporlarını yayınlayın”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, KIB-TEK’in denetlenmiş mali raporlarının 5 yıldır yayımlanmadığını belirterek, raporların kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu. Barçın, konuyla ilgili Meclis’e yazılı soru önergesi de sunduklarını açıkladı.

Barçın, Başbakan Ünal Üstel’in “Veremeyeceğimiz hesap yok” sözlerini hatırlatarak, “O zaman hodri meydan diyoruz. Bugün yazılı sorumuzu da verdik. Beş yıldır KIB-TEK’in denetlenmiş mali raporunu yayınlamıyorsunuz” dedi.

KIB-TEK’in mali raporlarının açıklanmasını isteyen Barçın, “Eğer yolsuz değilseniz, eğer hırsızlık yapmadıysanız, eğer dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız ve hesap vermekten korkmuyorsanız yayınlayın bu mali raporları” ifadelerini kullandı.

Barçın, raporların yayımlanmaması halinde hükümetin yolsuzluk ve hırsızlık suçlamalarıyla karşılaşmaya devam edeceğini söyleyerek, “Kürsüden sorduk, yayınlamadınız. Alın, yazılı soru önergesi de verdik. Neden korkuyorsunuz?” diye sordu.

Başbakan Üstel’e seslenen Barçın, “KIB-TEK’te hangi Ali Cengiz oyunlarını çevirdiniz de Başbakan olduktan sonra talimat verip KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun denetlenmiş mali raporunun yayınlanmasını engelliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.