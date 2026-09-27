Festival emeğe ödüllerle başladı

Murat OBENLER/ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 26 Eylül Cumartesi akşamı Merkez Park Amfi Tiyatro’da gerçekleşen görkemli törenle kapılarını açtı. Sunuculuğunu Ali İhsan Varol’un üstlendiği ve festival programının tanıtıldığı gecede, geleneksel Orhan Kemal Emek Ödülleri de sahiplerine takdim edildi. Orhan Kemal Emek Ödülleri’nin Aydın Sayman, Macit Koper ve Suna Selen’e takdim edildiği gece Nükhet Duru’nun unutulmaz konseriyle sona erdi.



Geçer: “Bugün alkışlanan yıllara yayılan emek olacak”

Törenin açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, festivalin en içten gecelerinden birini yaşadığımızı belirterek, perdede görülen iki saatin arkasında aylar ve yıllar süren, görünmeyen çok büyük bir emeğin bulunduğunu söyledi. Bu emeği anlatan en güçlü isimlerden birinin Adanalı yazar Orhan Kemal olduğunu vurgulayan Geçer, “Bugün alkışlanan şey yalnızca başarı değil, yıllara yayılan emek olacak” dedi.



Samancılar: “Hayat aydınlıkta devam eder. Aydınlığı hepimiz hak ediyoruz.”

Altın Koza Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, “Film karanlıkta izlenir, hayat aydınlıkta devam eder. Biz aydınlık ülkenin çocuklarıyız ve aydınlığı hepimiz hak ettik. Çöpsüz, pisliksiz, plastiksiz bir dünya için elimizden geleni yapacağız. Sevgi ve saygıyla demeden önce, hemen yanı başımızda bir Filistin, Gazze acısı var. Çocuklar ölüyor, insanlar yollara dökülmüş. Buna zulmedenleri, başta İsrail olmak üzere kınıyoruz ve lanetliyoruz” dedi.



Sayman: “70’li yılların bilge insanlarına ve dönemin genç yoldaşlarına minnettarım”

Adana B.B. Başkan Vekili Güngör Geçer ve Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’den alan Sayman, “Orhan Kemal ismine bu ödülü almak büyük bir mutluluk. 1974 yılında sinemaya profesyonel olarak girdim ve o yıldan başlayarak hem sinemadaki sansürle hem de sinema emekçilerinin örgütlenmesi için mücadele ettim. Bana bu motivasyonu veren 70’li yılların bilge insanlarına ve o dönemin genç yoldaşlarına minnettarım” ifadelerini kullandı.



Koper ödülünü emeklerinin peşinde koşan maden işçilerine adadı

Ardından sahneye çıkan usta oyuncu, senarist ve tiyatro yönetmeni Macit Koper, ödülünü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Zuhal Olcay’ın elinden aldı. Zuhal Olcay, “Değerli meslektaşım Macit Koper'e bu ödülü vermekten büyük onur duyuyorum” derken; Macit Koper, “Usta Orhan Kemal'e derin sevgi ve özlemle selamlar... Bu alanda emek verdiğimiz doğrudur, bu emeğin bir karşılığı olsa olsa bu ödüldür. Emekten söz ettiğimize göre bu ödül, kaç zamandır emeklerinin peşinde koşan maden işçilerinin olsun” sözleriyle salondan büyük alkış topladı.



Karalar: “Sanatçılar özgür olmalı”

Gecenin son Emek Ödülü ise sinema ve tiyatroya derinlik katan usta oyuncu Suna Selen’e sunuldu. Selen’e ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıkan Adana B.B. Başkanı Zeydan Karalar, “Adana deyince sinema, sinema deyince Adana ve Altın Koza akla gelir. Sanat o kadar değerli ki; kültürün, sanatın olduğu yerde kardeşlik ve barış olur. Ancak bunu icra eden değerli sanatçılar özgür olmalı, başıma ne gelir diye düşünmeden sanatını yapabilmeli. Esas sanat böyle olur” şeklinde konuştu.



“Biz Adana’yı ne Türkiye’nin ne de Avrupa’nın çöplüğü yaptırmayacağız”

Karalar ayrıca Avrupa’nın Adana’yı mikroplastik atıkların çöp depolama alanı gibi kullanma ve çöplük haline getirme politikasını da eleştirerek kendisi ve belediyenin buna karşı mücadele ettiğini kaydederek “Biz Adana’yı ne Türkiye’nin ne de Avrupa’nın çöplüğü yaptırmayacağız” dedi.