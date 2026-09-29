“Süreç iyiliği için yeni tavizler istiyor”

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ANKA Haber Ajansı’na verdiği röportaj güney basınında da geniş yer buldu.

Haravgi gazetesi: “Holguin: Kıbrıs Sorununda Uygun Fırsat Yavaşça Kaybediliyor – Zorlukları Siyasi İrade Olmamasına Bağlıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Holguin röportajından kısa bir kesit yansıttı.

Holguin’in “Kıbrıs sorununda önceki dönemde mevcut uygun fırsatın yavaşça kaybedilmekte olduğunu” vurgulayarak siyasi irade eksikliğine dikkat çektiğini aktaran gazete, Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis’in New York’ta üçlü görüşme önerisinin ise Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman tarafından “özlü ilerleme sağlayacak yeni bir öneri olmaksızın gerçekleştirilecek üçlü bir görüşmenin sonuç getirmeyeceği” gerekçesiyle uygun görülmediğini söylediğini de aktardı.

Menelau: “Genel Sekreter her imkanı değerlendirecek”

Gazete bir diğer haberinde ise, Kıbrıs Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun New York zirvesine ilişkin açıklamada bulunduğunu yazdı.

Habere göre Menelau, BM Genel Sekreterinin, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlamak için her imkanı, görevinin son gününe kadar değerlendirmeyi taahhüt ettiğini söyledi.

Müzakerelerin yeniden başlaması kararının alınmasını sağlayacak koşulların oluşması amacıyla genişletilmiş bir toplantının yapılmasının birinci hedef olmaya devam ettiğini savunan Menelau, “hazırlık çalışmalarında ciddi ilerleme sağlandığını, daha ileri adımlar için imkan olduğunu” öne sürdü.

Menelau; “Sürecin hızlandırılması çabalarının Türk tarafının engellemesine takıldığı” iddiasında da bulunurken New York’ta üçlü görüşme gerçekleştirilmesi için hem kendileri hem de BM’nin yoğun çaba sarf ettiğini de savundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Holguin’den Yaylım Ateşi – BM Temsilcisi Kaybedilmiş Fırsat ve Düşmanca Ortam Uyarısında Bulunurken Lefkoşa’nın Eylemleri İzahat Gerektiriyor”.

Politis: “New York Başarısızlığında ‘Blame Game’ – Kıbrıs Sorununda Müzakereler Daha Da Uzaklaşıyor”.

Fileleftheros: “Sürecin İyiliği İçin Yeni Tavizler İstiyor”.