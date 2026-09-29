Güvenlik kamu görevlilerine ilişkin yasa tasarıları komiteye geri çekildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü olağanüstü toplantısı tamamlandı. Toplantı gündemindeki güvenlik kamu görevlilerine ilişkin yasa tasarıları yeniden değerlendirilmek üzere komiteye geri çekildi.

Toplantıda ilk olarak Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:406/5/2026) görüşüldü. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun Tasarı'ya ilişkin Komite raporunu sundu ve Tasarı'nın Komitede oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Barçın

Tasarı üzerine söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, Başbakan Ünal Üstel’in, “Veremeyeceğimiz hesap yok.” sözüne atıfta bulunarak, beş yıldır Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun mali denetlenmiş raporunun yayımlanmadığını belirtti. Barçın, “Hesap vermekten korkmuyorsanız yayınlayın bu raporları. Nereden korkuyorsunuz?” diye sordu.

Konuşmasına devam eden Barçın, Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) yasa tasarılarıyla ilgili görüşlerinin olumlu olduğunu dile getirdi.

Buna karşın düzenlemelerin dar bir zümreyi kapsadığı eleştirisini dile getiren Barçın, sivil işçiler ve sözleşmelilerle ilgili neden değişiklik yapılmadığını sordu.

“Güvenlik kamu emekçileri en üst generalinden, en alt işçisine kadar bir bütündür.” diyen Barçın, sivil işçi, uzman asker ve sözleşmelilerle ilgili hiçbir adım atılmadığını yineledi.

Barçın, düzenlemeleri “kötünün iyisi” olarak niteledi.

Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise, eleştirilere yanıt verdi. Oğuz, güvenlik kamu görevlilerine yapılabilecek iyileştirmelerde herkesin mutabık olduğunu ancak Savunma Bütçesi’nin tedarikinin nerede olduğunun belli olduğunu söyledi.

“Yapılabilecek bir şey var da hükümet yapmıyor gibi bir algı yaratmak doğru değil. Bu umut vermek olur.” diye konuşan Oğuz, “Yalan konuşuyorsunuz.” ifadesini kullandı.

Savunma Bütçesi ile ilgili tasarrufun belli olduğunu söyleyen Oğuz, “Hükümet bir şey yapmıyormuş” gibi bir algı yaratmanın insafa sığmadığını kaydetti.

Atun

Ardından Komite Başkanı Sunat Atun söz aldı. Atun, Barçın’ın iddiası üzerine UBP olarak tasarıyı yeniden değerlendirmek üzere komiteye çekme kararı aldıklarını belirtti. Atun, amacın, mağduriyetlerin giderilmesine olanak sağlanması olduğunu belirtti.

Yasa tasarısının geri çekilmesi Meclis’te oy çokluğuyla kabul edildi.

Barçın

Bunun üzerine yeniden söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Söylemediğimiz sözler üzerinden itham edilmek yakışık almıyor.” dedi.

Barçın, “Biz emekçiler üzerinden siyaset yapmayız. Bu yasaya ‘olumlu oy vereceğiz’ dememize rağmen şu anda bunu çekmeniz sizin siyaseten ne kadar sıkıştığınızın göstergesidir.” diye konuştu.

Yapılan her değişikliğe olumlu oy vereceklerini söylemelerine rağmen yasa tasarısının geri çekilmesini eleştiren Barçın, bu nedenle tasarının geri çekilmesine karşı çıktıklarını söyledi.

Ardından Komite Başkanı Sunat Atun, Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:429/5/2026) ve Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da (Y.T.No:430/5/2026) Komiteye geri çekilmesini önerdi.

Tasarıların Komiteye geri çekilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda ek sunuş da yapılarak, Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu. Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından toplantı tamamlandı.