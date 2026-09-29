Girne Belediyesi, "Ata Tohumu Halk Buluşması" düzenliyor

Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, “Köklerimizdeki Gelecek” temasıyla gerçekleştirilecek buluşmalarda, yerel tohumların korunmasının yanı sıra tarımsal üretimdeki önemi, ata tohumlarına erişimin güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerle halk arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ele alınacak.

Etkinliğin ilk buluşması perşembe günü saat 14.00’da Zeytinlik Kent Evi’nde, ikinci buluşması ise cuma günü saat 08.00’da Doğanköy Kahvesi’nde yapılacak.

Buluşmalarda; Fatsa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve 25 yıllık ata tohumu tecrübesine sahip Haydar Gürsu, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Girne Belediyesi Park Bahçeler Şube Amiri Mehmet Atak ile Girne Belediyesi Ata Tohumu Saha Koordinatörü Mehmet İzbul konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinliğin moderatörlüğünü ise Girne Belediyesi Kurumsal İletişim Amirliği personeli Burcu Veysioğlu üstlenecek.

Açıklamada, 30 Nisan 2026’da düzenlenen tohum ve fide dağıtım gününde tohum ve/veya fide alarak tohum çoğaltan vatandaşların, çoğalttıkları tohumları 1 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek etkinlikte katılımcılarla paylaşmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Etkinlikle ilgili bilgi isteyenlerin 0392 650 01 00 (dâhili 1027) numaralı telefona ulaşabilecekleri belirtildi.

“Doğal mirasımız, ortak sorumluluğumuzdur.” anlayışıyla düzenlenecek etkinlikte yerel ata tohumlarının korunması ve çoğaltılması, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması, ata tohumlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, yerel tohumların tarımsal üretimdeki önemi, yerel tohumlara erişimin güçlendirilmesi, yerel yönetimler ile halkın ata tohumu konusundaki iş birliğinin güçlendirilmesi başlıkları ele alınacak. Açıklamada, etkinliğe tüm halkın davetli olduğu kaydedildi.