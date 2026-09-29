CTP, geleceğin yol haritasını gençlerle çizdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), gençleri sistemin göz ardı edileni olmaktan çıkararak yeni bir geleceğin mimarı yapacak “Gençlik Vizyonu”nu paylaştı. Çalıştaylarda doğrudan gençlerin kaleme aldığı vizyon belgesinde; vicdani retten sosyal konut hamlesine, liyakat odaklı dijital istihdamdan asgari ücrete endeksli bursa kadar 5 ana başlıkta önemli projeler yer aldı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede net konuştu: “Size torpilin değil liyakatin esas alındığı, kendi hayatınızı özgürce kurabileceğiniz bir ülke yaratacağız.”

CTP Gençlik Örgütü öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros sunum yaptı. Etkinlikte, Kıbrıs Türk gencini mevcut sistemin bir gözardı edileni olarak değil, “Yeni bir ekosistemin tasarımcısı” olarak konumlandırıldığı vurgulandı. CTP’nin Gençlik Vizyonu, farklı toplumsal kesimlerden gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda ortaya çıkan görüş, öneri ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirildi. Çalıştaylar kapsamında oluşturulan gençlik masalarında bir araya gelen gençler, karşı karşıya oldukları sorunları ve çözüm önerilerini birlikte tartışarak politika geliştirme sürecine doğrudan katkı koydu. Farklı deneyim ve beklentilerin ortaklaştırıldığı çalışmalar sonucunda hazırlanan Gençlik Vizyonu, gençleri yalnızca politikaların hedefi değil, politikaların oluşturulmasında söz ve karar sahibi olarak merkeze aldı.

İndigo Bar’da gerçekleştirilen etkinlik, gençlerin görüş, soru ve önerilerini doğrudan paylaşma fırsatı bulduğu soru-cevap bölümüyle tamamlandı. Katılımcı gençler, CTP’nin Gençlik Vizyonu’nda kendi yaşadıkları sorunların ve beklentilerinin karşılık bulduğunu, ortaya konulan politikaların somut çözüm önerileri içerdiğini ifade etti. Gençler ayrıca, görüşlerinin politika oluşturma sürecine yansımasının kendilerini ait hissettirdiğini dile getirdi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli:

“Torpil yerine liyakatin esas alındığı bir düzen kuracağız”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada, gençlerin kendi ayakları üzerinde durabildiği, hayatlarını özgürce kurabildiği ve karar alma süreçlerinde söz sahibi olduğu bir ülke yaratmayı hedeflediklerini vurguladı. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak nitelikli bir dönüşümü hayata geçireceklerini belirten İncirli, gençlerin istihdamda ayrımcılığa uğramadığı, torpil yerine liyakatin esas alındığı bir düzen kuracaklarını söyledi. “Biz size kendi hayatınızı kurabileceğiniz bir ülke yaratmak için çalışacağız” diyen İncirli, yurt dışına giden gençlerin geri dönüşünün önünü açacaklarını ve “Gençlere kendi ülkelerinde alan açacak şekilde çalışacağız” ifadelerini kullandı. Kuracakları yönetimin şeffaf, hesap veren, katılımcı ve gençlerin denetimine açık olacağını kaydeden İncirli, gençlerin bilimde, sanatta, kültürde, sporda ve iş yaşamında dünyayla bütünleşmelerinin önündeki engelleri kaldıracaklarını da vurguladı.

CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros:

“Gençlerin kendi ülkelerinde güvenli bir gelecek kurabilmeleri temel hedef”

CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros sunumunda, Gençlik Vizyonu kapsamında hazırlanan politika ve projeleri paylaştı. Gençlerin işsizlik, liyakat, eğitim, barınma ve ekonomik bağımsızlık başta olmak üzere karşı karşıya kaldığı sorunlara yönelik somut çözüm önerilerini anlatan Barbaros, gençlerin kendi ülkelerinde güvenli bir gelecek kurabilmelerini hedeflediklerini vurguladı. Gençlerin iş olanaklarına şeffaf ve liyakat esaslı biçimde erişmesini sağlayacak Toplumsal Dijital İstihdam Platformu, genç girişimcilere yönelik finansman modelleri ve asgari ücrete endeksli burs sistemi sunumda öne çıkan projeler arasında yer aldı.

Barbaros, gençlerin barınma sorununa yönelik Gençlik Sosyal Konut Hamlesi ile ilk kez ev sahibi olacak gençlere düşük veya faizsiz uzun vadeli kredi olanakları yaratılmasının hedeflendiğini aktarırken, genç üreticilerin tarım ve hayvancılıkta desteklenmesine yönelik projeleri de anlattı. Sunumda ayrıca gençlerin girişimcilik, dijitalleşme, kültür-sanat ve karar alma süreçlerinde daha etkin yer almasına yönelik politikaların yanı sıra yurt dışındaki Kıbrıslı Türk gençlerin ülkeye dönüşünü destekleyecek projelere de yer verildi. Gençlik Vizyonu’nun temel hedefinin, Kıbrıs Türk gençlerini sistemin göz ardı edilen kesimi olmaktan çıkararak kendi toprağında üreten, geleceğini kurabilen ve yeni bir ekonomik ekosistemin tasarımcısı olan bireyler haline getirmek olduğu vurgulandı.

Gençlik Vizyonu politikaları

CTP’nin Gençlik Vizyonu kapsamında gençlerin istihdamdan eğitime, barınmadan üretime, girişimcilikten karar alma süreçlerine katılımına kadar yaşamın farklı alanlarına yönelik politikaları 5 ana başlıkta sıralandı. Gençlerin kendi ülkelerinde güvenli bir gelecek kurabilmesini hedefleyen politikalar, somut proje ve uygulama önerileriyle kamuoyuna sunuldu.

1-Ekonomi, Emek ve Yenilikçi İstihdam Politikaları

a) Toplumsal Dijital İstihdam Platformu

b) Esnaf ve Zanaatkar Gelişim Seferberliği

c) Liyakat Odaklı Genç İstihdam Ofisi

2-Eğitim ve Fırsat Eşitliği Politikaları

a) Burs Sisteminde Reform ve Ekonomik Güvence

b) Barış Kültürü ve İki Toplumlu Akademik İş Birliği

3-Barınma Hakkı, Sosyal Destekler ve Üretim Politikaları

a) Barınma Hakkı ve Gençlik Sosyal Konut

b) Gençlik Dairesi

c) Emekçi Gençlik: Tarım ve Hayvancılık Teşvikleri

d) Girişimcilik ve Mekansal Destekler

e) Dijital Dönüşüm ve Dünya ile Buluşma Stratejileri

f) Sanatsal Üretim ve Genç Sanatçı Destekleri

4-Kıbrıs Sorunu, Nüfus ve Göç Yönetimi Politikaları

a) Start-Up Destek Programı

b) Savaş Dilinden Barış Dilimize Dönüşüm

5-İnsan Hakları ve Askerlik Reformu

a) Mükellef Hakları ve Ücret İyileştirmesi

b) Vicdani Ret ve Alternatif Sivil Hizmet Modeli

c) Erişilebilir Bedelli Askerlik ve Eğitim Entegrasyonu

d) Kamu Gençlik Birimi ve Yönetime Katılım