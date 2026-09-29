“Ankara’dan Lefkoşa’ya Sanat Yolu” söyleşili konseri sanatseverlerle buluştu

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen “Ankara’dan Lefkoşa’ya Sanat Yolu” söyleşili konseri, KKTCDOB’un 27 Eylül Dünya Turizm Günü Haftası etkinlikleri ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü “Salı Söyleşileri” kapsamında gerçekleştirildi.

KKTCDOB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen etkinlikte, KKTCDOB’da görevli sanatçılar Piyanist ve Korepetitör Esra Poyrazoğlu Alpan ile Koreograf ve Dansçı Kerem Ünal İnanç yer aldı.

Piyano repertuvarından özel bir seçkinin sanatseverlerle buluştuğu programda, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilen Ankara’nın turizm, kültür ve sanat birikimi üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca, sanatçıların Ankara’dan Lefkoşa’ya uzanan kültür ve sanat yolculuğu da izleyicilerle paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın destekleriyle, KKTCDOB iletişim destekçisi Telsim’in katkılarıyla ve KKTCDOB ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik sonunda, sanatçılara çiçek takdim edildi.