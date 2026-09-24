4 muhteşem konserlik 17. Uluslararası Pharos Çağdaş Müzik Festivali 2 Ekim’de başlıyor

Pharos Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Pharos Çağdaş Müzik Festivali, 2- 14 Ekim 2026 tarihleri arasında 4 muhteşem konserle Lefkoşa Surlariçi’ndeki The Shoe Factory’de yer alacak. Cesur, yerinde duramayan ve tavizsiz bir yapıya sahip olan bu yılki festival, izleyicileri çağımızın en özgün müzik üretimleriyle bir kez daha doğrudan buluşturacak. Festival kapsamında, her biri benzersiz ve son derece yenilikçi nitelikte dört konser gerçekleştirilecek. Odağına günümüz müziğini alan konser programları; aynı zamanda çağdaş üretimleri müziğin daha geniş tarihsel akışına bağlayan süreklilikleri, dönüşümleri ve yaratıcı dürtüleri de gözler önüne serecek. Festival, konserlerin yanı sıra; konuşmalar, atölye çalışmaları ve gençlere yönelik eğitici etkinlikler gibi disiplinler arası bir dizi etkinliğe de ev sahipliği yapacak.



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Ensemble Klang Systematiek; Klangforum Wien, Musikfabrik ve Motorpsycho gibi topluluklardan gelen; çağdaş klasik, elektronik, doğaçlama ve deneysel müzik alanlarında deneyim sahibi, kıta genelinden önde gelen müzisyenleri bir araya getiriyor. Ses evrenini dönüştürmeyi ve besteleme ile icra arasındaki sınırları ortadan kaldırmayı amaçlayan Klang Systematiek; Stavros Choplaros, Arturo Corrales ve Barbara Monk Feldman’ın eserlerinin dünya prömiyerlerinin yanı sıra Kaija Saariaho, Oscar Bianchi, Jürg Frey ve George Christofi’nin eserlerinin Kıbrıs prömiyerlerini de içeren, izleyiciyi içine çeken bir program sunacak.



7 Ekim Çarşamba: ???????????????????? ???????????????????? ???????? ????????????????????????????????́???? & ???????????????????????? ???????????????????????????????? (bas klarnet)

BOOST; John Cage, Nebojša Jovan Živković ve Mikel Kuehn’in eserlerinin ilk icrasını gerçekleştirecek ve gecenin en önemli anı olan Andys Skordis’in yeni eserinin dünya prömiyeri için seçkin klarnetçi George Georgiou ile güçlerini birleştirecek. “Zourrrrr...” başlıklı bu eser, bestecinin Bali’nin Bangli bölgesinde tanık olduğu Ngunying töreninden esinlenen güçlü bir dramaturjik kurguya dayanıyor.



9 Ekim Cuma: ???????????????????? ???????????? ve ???????????????????????????? ???????????????????????? (soprano) & ???????????????????????????????????? ???????????????????????? (piyano)

LAB51, Lefkoşa'daki konserinde Bernhard Lang, Georges Aperghis ve György Ligeti'nin üç ikonik eserini sunarak; hipnotik elektronik tınıların, sürreal fiziksel tiyatronun ve nefes kesici vokal akrobasilerin iç içe geçtiği; tekinsiz, absürt ve aşırı derecede teatral unsurlar arasında heyecan verici geçişlerin yaşandığı benzersiz bir performans vaat ediyor.



14 Ekim Çarşamba: ???????????????????????????? ???????? ????????????????????????– ???? ???????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????? ???????????????????? ???????????? (soprano), ???????????????????????? ???????????????????? (klarnet) & ???????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? (piyano)

Festival; uluslararası çağdaş müzik sahnesinin en önemli icracılarından biri olan soprano Sarah Maria Sun’ın, uluslararası üne sahip klarnetçi Julian Bliss ve piyanist Jan Philip Schulze ile birlikte sunduğu, hem dram hem de mizah unsurlarını barındıran "Silence is Golden" konseriyle sona erecek. Bu üç müzisyen; Schubert, Gershwin, Britten, Mahler, Weill, Aperghis ve Bernstein’ın eserleri aracılığıyla Lied ve kabare şarkılarından opera, Broadway ve çağdaş müziğe uzanan bir yelpazede, ciddiyet ile mizahın büyüleyici bir etkileşimini sunacaklar. Şık, kalıpları yıkan ve son derece şaşırtıcı bir yapıya sahip olan "Silence is Golden"; karanlık ironinin şefkatle buluştuğu, klasik zarafetin Broadway’in gösterişli havasıyla harmanlandığı ve melankolinin muziplikten asla uzaklaşmadığı, "avutulamaz bir dinginlik" hali yaratıyor.



Festival için detaylı bilgi: Pharos Arts Foundation… www.pharosartsfoundation.org & Tel. 22-663871

Biletler: €25, Bilet Satış: SoldOutTickets (Konser başlangıç saati 20:30)