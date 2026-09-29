Kama oyun kaldırılması parmak çoğunluğuyla Meclis’ten geçti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen ve karma oyun kaldırılmasını öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik No:2) Yasası’nı yeniden görüştü.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 12.45 sıralarında başlayan 4’üncü Olağanüstü Birleşim’de ele alınan yasa, yapılan görüşmenin ve konuşmaların ardından hükümete ve YDP’ye mensup vekillerin oyları sonucu oy çokluğuyla kabul edildi.

28 kabul ve 10 ret oyu kullanılan yasasının Meclis’ten geçmesiyle birlikte, seçimlerde uygulanan karma kaldırılmış oldu. Yasa, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Genel Kurul gündeminde ayrıca Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:406/5/2026), Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:429/5/2026) ve Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:430/5/2026) bulunuyor.

Eylül ayında ikinci kez olağanüstü toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bir önceki olağanüstü toplantısını 10 Eylül’de gerçekleştirmişti.

10 Eylül’deki toplantıda fiber optik altyapıya yönelik ek protokol ile Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi oy çokluğuyla, kamu görevlilerine ilişkin değişiklik yasa önerileri ise oy birliğiyle kabul edilmişti.

Aynı toplantıda, Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasının araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komitesi kurulması da kararlaştırılmıştı.