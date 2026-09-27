Daniil Bulayev’ın sanatı tüm engelleri aştı ve Bellapais’te ışıldadı

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda 25 Eylül gecesi Bellapais Manastırı'nda Işığın ve Müziğin Buluşması yaşandı ve uluslararası üne sahip keman virtüözü Daniil Bulayev& Davinspiro Camerata solistlerinin üstün performansları yüzlerce mum ışığında "Candlelight Concert" konsepti ile Bellapais Manastırı’nda canlandı. Tüm sanatseverler Viyana Altın Salondaki performanslarının hemen ardından ülkemize gelen 7 kişilik ekibin icra edeceği eşsiz konseri beklerken aynı gün ve saatte Manastır içerisinde bir düğün organizasyonu da yapılması dünyanın başka bir ülkesinde görülmeyecek absürtlüklerin ve anomalilerin ortaya çıkmasını sağladı.



Konuklar tüm gece yüksek ses yasağının olduğu bir alanda nasıl yüksek sesli düğün yapılabildiğini sorguladı?

Ülke turizmine ve tanıtımına katkıları paha biçilemez olan uluslararası bir klasik müzik konseri ile aynı anda aynı mekanın bahçe bölümünde düğün organize edilmesi bu konularda profesyonellikten ve ticari önceliklerle hareket ettiğimizin bir göstergesi olurken konsere katılan konuklar yüksek ses yasağının olduğu bir alanda yüksek sesli düğün organize edilmesinin nasıl mümkün olabileceği sorusu da kendi aralarında dile getirdiler ve Çevre Dairesi, Eski Eserler Dairesi ve Polis Müdürlüğü’nün bu tür anomalilerin bir kez daha olmaması için gerekli denetimleri yapmaya davet ettiler.



Gemi faciasında hayatını kaybedenlerin anısına saygı olarak Shostakovich'in "Faşizmin ve Savaşın Kurbanlarının Anısına" adadığı 8. Quarteti programa eklendi

Festival Organizatörü Halil Kalgay da konser sonrasında geceyle ilgili bir açıklama yaptı. Kalgay:“ 24. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'ni 30 Ağustos'taki elim gemi faciası nedeniyle iptal ettik. Festivalin açılış konserini gerçekleştirecek olan Daniil Bulayev & Davinspiro Camerata Solistleri konserini ise festival kapsamı dışına alarak 25 Eylül gecesi Bellapais Manastırı'nda yüzlerce mum ışığı eşliğinde gerçekleştirdik. Önceden planlanan konser programında değişiklik yaparak Shostakovich'in "Faşizmin ve Savaşın Kurbanlarının Anısına" adadığı muhteşem yapıtı 8. Quartetini programa ekleyerek ihmaller zincirinin bir sonucu olan elim faciada yaşamlarını yitiren insanlarımızın anısına sessiz bir saygı duruşu sergiledik. 40 dakika geç başlatmak zorunda kaldığımız dün geceden öfke, stres ve aşırı yorgunluk dışında bende kalan; konser salonunu tamamen dolduran 400 sanatsever izleyicinin olağanüstü sabrı, tüm olumsuz dış etkenlere rağmen salonu terk etmeyişi, sanata olan inancı, sanatçıya gösterdiği saygı ve sevgi inanın her şeyin üzerindeydi. Viyana'daki konserlerinin ardından ülkemize gelen kemancı Daniil Bulayev ve ekibin yaşadığımız kriz yönetimindeki vakur ve anlayışlı duruşları, sahnede devleşerek gösterdikleri muhteşem ötesi performansları ise bambaşka bir boyuttaydı.” Gecede sanatçılar G.Kancheli, D.Shostakovich ve P.I. Tchaikovsky’nin eserlerini seslendirdi.