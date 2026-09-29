CTP Güzelyurt İlçesi, Halkın Partisi Güzelyurt İlçesi’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy’un da katılımıyla Halkın Partisi (HP) Güzelyurt İlçesi’ni ziyaret etti. İki parti, 6 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlere yönelik bir araya geldi.

Güzelyurt ve köylerinin mevcut durumu, bölgenin öncelikli sorunları ve geleceğine ilişkin beklentilerin ele alındığı görüşmede, ülke genelindeki gelişmeler üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca görüşmede, Güzelyurt’un ekonomik ve sosyal yapısından bölgenin yaşadığı nüfus kaybına, gençlerin geleceğinden bölgenin yeniden güç kazanması için atılması gereken adımlara kadar birçok başlık değerlendirildi.

Ziyarette, CTP Güzelyurt İlçesi’nde İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Milletvekili Armağan Candan, CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy hazır bulundu. HP heyetinde ise Güzelyurt İlçe Başkanı İmam Güçlü ve ilçe yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Reşat Kansoy burada yaptığı değerlendirmede, Güzelyurt’un geleceğinin geniş bir toplumsal diyalog ve ortak akılla şekillenmesi gerektiğini belirterek, bölgenin sorunlarına ve geleceğine ilişkin ortaya konan her görüşü önemsediklerini ifade etti.