Schengen yolunda iki pürüz: Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü ve İngiliz üsleri

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen bölgesine katılım süreci güney basınında yer aldı.

Kathimerini gazetesi “Schengen Sürecinde Kıbrıs İçin İki Pürüz” başlıklı haberinde Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılımda iki pürüzün bulunduğunu yazdı.

Pürüzlerden birinin, Kıbrıs sorunun çözüm eksikliği kaynaklı diğerinin ise İngiliz üslerinin varlığıyla alakalı olduğunu yazan gazete bir diğer deyişle, pürüzlerden birinin kişilerin Yeşil Hat üzerinden geçişleri, diğerinin ise İngiliz üslerinde bulunan iki geçiş noktasındaki denetimlerin geliştirilmesiyle ilgili olduğunu belirtti.

Gazete ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşi Filippa Karsera Hristodulidi başkanlığında Dışişleri Bakanlığı'na bağlı teknokratlar grubunun, 15 Eylül’de AB Konseyi Schengen Matters grubuyla ilk resmi temasını gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak komisyonun, Schengen Matters grubunu, Kıbrıs’ın teknik hazırlığına dair görüntüyü özellikle olumlu bakış açısıyla sunarak bilgilendirdiğini belirtti.

Habere göre komisyon, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen konusundaki tüm kriterleri yerine getirmek için sarf ettiği çabanın tüm parametrelerinden de söz etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı grubu da kendi değerlendirmesini yaparken sekiz AB üyesi ülkeden olumlu görüş aldı.

Gazete aynı haber çerçevesinde “Yeşil Hatta Katı Sınır Yaratılması Gri Bölge” alt başlığıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Schengen bölgesine tam katılımının, Yeşil Hat üzerinden geçişlerin idare edilmesi açısından sahada herhangi bir değişiklik yaratmasının söz konusu olmadığı konusunda ikna olmuş göründüğünü belirtti.

Habere göre bir AB kaynağı gazeteye yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi'ndeki görüşmeler derinleştiği zaman üye ülkelerin izleyeceği çizginin şu anda kesin olarak öngörülmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Aynı kaynak açıklamasında bazı AB üyesi ülkelerin, “Kıbrıs’ın kendine özgü siyasi özelliklerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki liman ve havalimanları üzerinden, Schengen bölgesine katılan ülkelere doğru düzensiz göçmenlerin kontrolsüz şekilde taşınmasına izin vermeyeceğinin açıkça ifade edilmesi için hükümetten ek teyitler ve garantiler talep edebileceği ihtimalinden de söz etti.

Ek güvencelerin de bazı tehlikelere gebe olduğunu yazan gazete, Schengen bölgelerine dahil olacak bölgelerden düzensiz göçmenlerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne giriş yapması olanağının kısıtlanması amacıyla Yeşil Hat’ta daha fazla denetim yapılması koşullarının yaratılabileceği ihtimalinden söz etti.

Gazete Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Yeşil Hat’tın güvenilir ve teknolojik olarak gelişmiş sistemlerle gözetimi konusunda aldığı başarı ve komisyonun teknik değerlendirmesinde elde edilen olumlu performansın, Schengen bölgesine tam katılım konusunda üye ülkelerden onay almak için olumlu gördüğünü yazdı.

Habere göre, güney hükümeti Avrupa’nın geri kalanıyla olan büyük mesafe, kara sınırlarının olmamasını da avantaj olarak görüyor.