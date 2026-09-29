“Kıbrıs'ta Planlama Tarihi Konferansı” perşembe günü gerçekleşecek
Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası’nın düzenlediği “Kıbrıs'ta Planlama Tarihi Konferansı” Perşembe günü yapılacak.
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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası’nın iş birliğiyle düzenlenen “Kıbrıs'ta Planlama Tarihi Konferansı” perşembe günü Lefkoşa’da yapılacak.
Konferans, 18.00-20.00 saatleri arasında Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Beyaz Salon’da yer alacak.
Konferansa, KTMMOB Kurucu Başkanı, eski Meclis Başkanı ve Başbakan, Yüksek Mimar ve Şehir Plancısı Hakkı Atun konuşmacı olarak katılacak.
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