“Kıbrıs'ta Planlama Tarihi Konferansı” perşembe günü gerçekleşecek

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası’nın iş birliğiyle düzenlenen “Kıbrıs'ta Planlama Tarihi Konferansı” perşembe günü Lefkoşa’da yapılacak.

Konferans, 18.00-20.00 saatleri arasında Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Beyaz Salon’da yer alacak.

Konferansa, KTMMOB Kurucu Başkanı, eski Meclis Başkanı ve Başbakan, Yüksek Mimar ve Şehir Plancısı Hakkı Atun konuşmacı olarak katılacak.