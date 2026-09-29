“Gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından soru işareti yaratıyor”

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen, Güney Kıbrıs'tan kaçak yollarla Kuzey'e geçirilen domates ve salatalığın nerede olduğu konusunda kamuoyuna bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

Oymen, dün basına yansıyan olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Tüm kurumları, söz konusu domates ve salatalıkların miktarı, menşei, yapılan analizler ve ürünlerin nihai akıbeti konusunda kamuoyuna açık ve şeffaf bir açıklama yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Gıda maddelerinin ülkeye girişinden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm süreçlerin izlenebilir, denetlenebilir ve şeffaf olması gerektiğini ifade eden Oymen, "Menşei, üretim koşulları, pestisit kalıntı durumu ve gerekli resmi kontrolleri bilinmeyen ürünlerin piyasaya ulaşması, doğrudan gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından soru işareti yaratmaktadır" dedi.

Oymen, söz konusu olayın uzun süredir tartışılan Hal Yasası ve ürün izlenebilirliği konusunun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.