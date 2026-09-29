Sağlık Bakanlığı: “Geçici memur münhali iptal edilmiştir”

Sağlık Bakanlığı, seçim yasaklarının başlamasına kalan sürenin giderek daralmasından dolayı mevzuata uygun bir sınav sürecinin yürütülmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle teknisyen kadroları için ilan edilen geçici memur münhalinin iptal edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni açılacak Girne ve Güzelyurt hastanelerinde ideal çalışma ortamının oluşturulması ve mevcut hastanelerde hizmete giren anjiyografi ile kalp-damar cerrahisi operasyonlarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan teknik personelin planlamasının uzun bir süredir yürütüldüğü kaydedildi.

Bu kapsamda gerekli yetki taleplerinin başlatıldığının, Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunularak ihtiyaç duyulan personelin istihdam edilmesi amacıyla müracaatların yetki alınarak Kamu Hizmeti Komisyonuna iletildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Geçici memur münhallerinin kalıcı münhal olarak Kamu Hizmeti Komisyonu nezdindeki süreçleri devam etmektedir”

“Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından sınavların ilan edilmesi, müracaatların alınması, sınavların gerçekleştirilmesi, 15 günlük itiraz süresinin beklenmesi, itiraz sürecinin tamamlanması, mülakatların yapılması ve atamaların gerçekleştirilmesi belirli bir süre gerektirmektedir. Seçim yasaklarının başlamasına 10 günden az bir süre kalmış olması nedeniyle, ihtiyaç duyulan yalnızca teknik personelin, yasalarımızda öngörülen yöntemlerden biri kullanılarak geçici memur statüsünde istihdam edilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesi nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Ancak Personel Dairesi’nden gerekli yazılı onay henüz tarafımıza ulaşmamış olmasına rağmen, sürecin zamanında başlatılabilmesi ve seçim yasakları öncesinde gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla dün geçici memur münhallerini ilan etmek durumunda kaldık. Söz konusu münhaller dün ilan edilmemiş olsaydı, ilerleyen süreçte yetki gelmiş olsa bile ilan edilmesi ve sonuçlandırılması teknik olarak mümkün olmayacaktı.

Hatırlatmak isteriz ki geçici memur istihdamı, yalnızca sağlık alanına tanınmış bir imkân ve yetkidir. Bu yöntem, sağlık gibi elzem bir hizmetin kesintisiz ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla mevzuat çerçevesinde uygulanmaktadır.

Gelinen aşamada, Personel Dairesi’nden geçici memur alımına ilişkin gerekli yazılı onayın hâlen Bakanlığımıza ulaşmamış olması ve seçim yasaklarının başlamasına kalan sürenin giderek daralması nedeniyle, sağlıklı ve mevzuata uygun bir sınav sürecinin yürütülmesinin teknik olarak mümkün olmadığı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, yalnızca teknisyen kadroları için ilan edilen geçici memur münhali iptal edilmiştir.

Bununla birlikte, an itibarıyla mevcut ilan edilmiş geçici memur münhallerinin kalıcı münhal olarak Kamu Hizmeti Komisyonu nezdindeki süreçleri devam etmektedir.

Dolayısıyla, geçici memur münhalinin iptal edilmesi, söz konusu kadroların kalıcı olarak doldurulmasına yönelik Kamu Hizmeti Komisyonu sürecini etkilememektedir.”