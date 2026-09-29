Haspolat sakini 19 yaşındaki Samedcan Küçük aranıyor

Polis, Haspolat’ta evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan 19 yaşındaki Samedcan Küçük’ün arandığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Küçük’ün pazar günü saat 13.00 sıralarında kaldığı evden ayrıldığı, geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Soruşturma devam ediyor.

Çelik Hat Operasyonu kapsamında aranan bir kişi bulundu

Gazimağusa Limanı’nda Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Çelik Hat Operasyonu” kapsamında aranan bir kişi bugün Ercan Havalimanı’nda tutuklandı.

Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak aranan Ö.D. (32), bugün ülkeye giriş yaptığı sırada havalimanında tespit edildi. Kanunsuz ateşli silah ithali ve tasarrufuna ilişkin soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da uyuşturucu tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da M.H.A.M. (20) ve A.A.İ.S.’nin (20) kaldığı evde yaptığı aramada, yaklaşık 15 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Madde emare olarak alınırken, şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa sakini Sait Asi hayatını kaybetti… Ölüm nedeni “kalp hastalığı, kalp krizi” olarak belirlendi

Lefkoşa’da dün saat 15.30 sıralarında evinde aninden rahatsızlanan Sait Asi (51), ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi genel yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Otopsi sonucunda Asi’nin ölüm nedeninin “kalp hastalığı, kalp krizi ile dolaşım ve solunum yetmezliği” olarak belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

İkamet izni bulunmayan beş kişi tutuklandı

Polis tarafından dün kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde ülke genelinde yapılan denetimlerde, yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak yaşadığı belirlenen beş kişi tutuklandı.

Bahse konu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Güneşköy’de sarhoşluk ve rahatsızlıktan iki kişiye tutukluluk

Güneşköy Altıncık Sokak’ta bugün saat 02.30 sıralarında alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle Ç.F. (49) ve M.A.D. (40) suçüstü tutuklandı.

Ç.F.’nin 171 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilirken, M.A.D. nefes örneği vermeyi reddetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.