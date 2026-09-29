DAÜ, 29. Oryantasyon Günleri’ni Hoş Geldin Gecesi ile taçlandırdı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından düzenlenen 29. Oryantasyon Günleri kapsamında yeni öğrenciler, kampüsü ve Gazimağusa’yı tanıma fırsatı bulurken kendilerine sunulan destek hizmetleri hakkında bilgi edindi. Programın kapanış etkinliği olarak gerçekleştirilen Hoş Geldin Gecesi’nde öğrenci kulüpleri ve uluslararası öğrenci topluluklarıyla bir araya gelen öğrenciler, üniversitenin sosyal ve kültürel yaşamına katılım olanaklarını yakından tanıdı.

25 Eylül 2026 Cuma günü, DAÜ Deniz Tesisleri’nde düzenlenen gece, yeni öğrencilerle eğitimlerine devam eden öğrencileri bir araya getirdi. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda ve Gazimağusa Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Niyal Öztürk Band ve DJ DODO sahne aldı.

“Burada kendinize bir hikâye bırakın”

DAÜ Öğrenci Temsilciler Konseyi Başkanı Rahmi Direnç Sezer kulüp ve topluluk çalışmalarının birlikte çalışma, sorumluluk alma ve sorun çözme becerilerine katkısını vurguladı. Sezer, yeni öğrencilere, “Bu üniversiteden yalnızca bir diploma alıp gitmeyin. Burada kendinize bir hikâye bırakın.” sözleriyle seslendi.

“Öğrencilerin gelişimine katkı sunmaktan mutluyuz”

DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, farklı ülkelerden gelen öğrencilere DAÜ’ye ve Gazimağusa’ya hoş geldiniz dedi. Öğrencilerin bugünlere ulaşmasında ailelerinin ve öğretmenlerinin emeğini dile getiren Prof. Dr. Öztüren, üniversitenin onların bundan sonraki akademik gelişimlerine katkı sunacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Öğrenci memnuniyeti sosyal faaliyetler ve sınıf dışı deneyimlerle şekillenir”

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Osman M. Karatepe, öğrenci memnuniyetinin akademik eğitimin yanında sosyal faaliyetler ve sınıf dışı deneyimlerle de şekillendiğini belirtti. DAÜ’nün 2030 vizyonunda öğrenci memnuniyeti ile uluslararasılaşmanın önemine değinen Prof. Dr. Karatepe, öğrencileri kulüplere ve üniversite etkinliklerine katılmaya davet etti. DAÜ’de 100’den fazla ülkeden gelen gençlerin bir arada eğitim gördüğünü belirten Prof. Dr. Karatepe, bu ortamın öğrencilere farklı kültürleri tanıma ve birbirlerinden öğrenme fırsatı sunduğunu ifade etti.

Karşılamadan kampüs yaşamına

“Bu Sese Kulak Ver” temasıyla düzenlenen 29. Oryantasyon Günleri kapsamında öğrenci asistanları ve araştırma görevlileri, yeni öğrencilere havalimanında ve kampüste rehberlik etti. Akademik yaşama hazırlık oturumları, kampüs ve Gazimağusa turları ile günlük yaşama yönelik bilgilendirmeler, öğrencilerin üniversiteye ve kente uyum süreçlerine katkı sağladı. Sosyal etkinlikler ve spor aktivitelerine ilişkin tanıtımlar ise öğrencilerin kampüste sunulan olanakları yakından tanımasına yardımcı oldu.