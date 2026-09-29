Kemal Saraçoğlu Vakfı Ailesi, geleneksel yaz tatilinde buluştu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Tanyel’s Smile iş birliğiyle geleneksel yaz tatili organizasyonunu gerçekleştirdi. Acapulco Hotel’de düzenlenen bir gece konaklamalı etkinliğe, vakıf üyesi çocuklar ve ailelerinden oluşan 119 kişi katıldı.

Vakıftan verilen bilgiye göre, çocukların ve ailelerinin tedavi sürecinin zorluklarından kısa bir süreliğine uzaklaşarak birlikte keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan organizasyonda, çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ailelerle ayrıca sohbet buluşması gerçekleştirildi. Buluşmada Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın faaliyetleri ve çocuklar ile ailelere sağladığı destekler hakkında bilgi verilirken, ailelerin dilek, ihtiyaç ve önerileri de dinlendi. Bu buluşma, ailelerin birbirleriyle ve Vakıf ekibiyle daha yakından iletişim kurmasına ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı personeli ve Mütevelli Heyeti Başkanının yanı sıra Tanyel’s Smile yetkililerinin de katıldığı organizasyonda, çocuklar ve aileler buluştu.

Vakfın açıklamasında, bu yılki tatilin ekonomik koşulların zorluğuna rağmen çocukları ve aileleri bu buluşmadan mahrum bırakmamak amacıyla, bütçe olanakları zorlanarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Ayrıca, Vakfa yapılan genel bağış ve desteklerin çocuklara ve ailelere yönelik bu tür çalışmaların sürdürülebilmesinde önemli bir rol oynadığı vurgulanarak, destek veren tüm bağışçılara, halka ve Tanyel’s Smile’a teşekkür edildi.