Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, Lapta’da ulaşım ve turizmin birlikte planlanması gerektiğini vurguladı. “Lapta’da ulaşımı ve turizmi birlikte ayağa kaldırmalıyız” diyen Rahvancıoğlu, yıllardır devam eden taksi durağı ve toplu taşıma sorunlarının turizmde yaşanan gerilemeden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti.

“Taksiciler 3 yıldır durak bekliyor”

Rahvancıoğlu, Lapta Oteller Bölgesi’nde çalışan yaklaşık 20 taksicinin daha önce kullandığı durağın özel mülkte bulunması ve sözleşmenin sona ermesinin ardından yaklaşık üç yıldır kalıcı bir durağa kavuşamadığını ifade etti. Sorunun çözümü için 3 taksinin Lapta yürüyüş yolunda, 17 taksinin ise Mare Monte’de konuşlandırılması konusunda Ulaştırma Bakanlığı, belediye ve taksiciler arasında uzlaşı sağlandığını belirten Rahvancıoğlu, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nin 25 Aralık 2025 tarihinde İzin Kurulu’na resmi yazı göndermesine rağmen sürecin henüz sonuçlanmadığını söyledi.

“Başpınar’a toplu taşıma gitmiyor”

Ulaşım sorununun yalnızca taksicilerle sınırlı olmadığını kaydeden Rahvancıoğlu, Başpınar bölgesine toplu taşıma aracının gitmediğini belirtti. Lapta ve çevresinde bazı noktalarda durak tabelaları bulunmasına rağmen vatandaşın kullanabileceği fiziki ve düzenli durakların bulunmadığını da ifade eden Rahvancıoğlu, toplu taşıma güzergâhları, taksi durakları ve ulaşım erişiminin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

“Eski turizm hareketliliğini kaybettik”

Lapetos, LA Holidays, Celebrity, Manolya, Simena ve Alda gibi geçmişte bölge turizmine hareketlilik sağlayan tesislerin kapanmasının Lapta’yı ekonomik olarak da etkilediğini belirten Rahvancıoğlu, bunun taksiciden restorana, kafeden küçük esnafa kadar geniş bir kesime yansıdığını ifade etti.

“5 projeyle yeni çekim merkezleri hedefliyoruz”

Rahvancıoğlu, Lapta Yaşam ve Turizm Koridoru (Lunapark), Mare Monte, Tınaztepe Doğa Parkı, Lapta Meydanı ve Karşıyaka Doğa Parkı projelerinin bölgeye yeniden sosyal ve turistik hareketlilik kazandırmasının hedeflendiğini söyledi. Rahvancıoğlu, “Bu projeleri yalnızca park, meydan veya sosyal alan olarak görmüyoruz. Amaç, bölgeye yeniden insan hareketliliği kazandırmak; bunun ulaşıma, yeme-içme sektörüne, esnafa, konaklamaya ve turizme yansımasını sağlamaktır” dedi. Yeni çekim merkezlerinin hayata geçmesiyle bölgede taksi kullanımının, restoran ve kafelerdeki hareketliliğin ve turizm yatırımlarına olan ilginin artabileceğini ifade eden Rahvancıoğlu, kapalı veya atıl durumdaki turizm tesislerinin de yeniden yatırım açısından değerlendirilmesine katkı sağlanabileceğini belirtti. Rahvancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Taksiciye yalnızca durak değil, o durağa yolcu getirecek bir bölge lazım. Esnafın kapısından insan geçmeli, restoran ve kafeler çalışmalı, turizm yeniden hareketlenmeli. Ulaşımı ve turizmi birlikte ele alan bir anlayışa ihtiyaç var.”