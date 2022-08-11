Kalkanlı’da iki traktör ateşe verildi

Kalkanlı’da Kardelen Sokak üzerinde bulunan etrafı telli bir arazide, garaj içerisinde park halinde bulunan iki traktör, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bir traktörün makine bölümü, diğer traktörün ise kabin bölümü, iki arka lastiği, ön çamurlukları ile ön kaportası ve garajda bulunan ilaçlama tankının depo bölümü yanarak zarar gördü.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.