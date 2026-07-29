“Kalıcı çözüm çabalarının destekçisi olmaya devam edeceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, yeni bir 5+1 zirvesi için oluşan uzlaşının önemli bir fırsat olduğunu belirterek, sürecin sonuç odaklı ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

TDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres’in adaya gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret sonrasında, Kıbrıslı liderler ile garantör ülkelerin katılımıyla yeni bir 5+1 zirvesi düzenlenmesi yönünde karar aldığını açıkladığı ve bu konuda taraflar ile garantör ülkeler arasında uzlaşı bulunduğunu ifade ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Genel Sekreter’in zirve öncesinde güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve içerik başlıklarında ilerleme sağlanmasını istediğine dikkat çekilerek, başarısızlıkla sonuçlanacak ve somut bir çıktı üretmeyecek bir 5+1 toplantısı gerçekleştirmek istemediğini açıkça ortaya koyduğu belirtildi.

Guterres’in bu nedenle kişisel temsilcisi María Ángela Holguín aracılığıyla taraflar ve garantör ülkeler nezdindeki temaslarını sürdüreceğinin ifade edildiği açıklamada, ortaya konulan yaklaşımın Cumhurbaşkanı’nın dile getirdiği pozisyonla doğrudan örtüştüğü kaydedildi.

“TDP süreç değil, çözüm istemektedir”

TDP, sonuç üretmeyecek ve başarısızlıkla sonuçlanacak bir müzakere sürecinin Kıbrıslı Türklerin 1960 Anlaşmaları’ndan doğan haklarına sahip çıkma mücadelesine zarar vereceği görüşünü dile getirdi.

Açıklamada, bu hakların korunabilmesi için Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün inşa edilmesinin zorunlu olduğu belirtilirken, “TDP süreç değil, çözüm istemektedir.” ifadelerine yer verildi.

Hem Kıbrıslı Türklere hem de Kıbrıslı Rumlara güvenlik, refah ve daha iyi bir gelecek sağlayacak bir çözümün başta Türkiye ve Yunanistan olmak üzere bölgeye de olumlu katkı sunacağı belirtilen açıklamada, yeni 5+1 sürecinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve bugüne kadar sağlanan uzlaşılar temelinde şekillenmesi gerektiği vurgulandı.

Toplumlar arasında güvenin artırılmasının çözümün başarı şansını da güçlendireceğine dikkat çekilen açıklamada, güven inşasının müzakere sürecinin en önemli unsurlarından biri olduğu ifade edildi.

“Vatandaşlar spekülasyonlara itibar etmemeli”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve ekibinin yürüttüğü diplomatik çabalara teşekkür edilen açıklamada, Guterres’in adadaki temaslarının vatandaşların spekülasyon ve korkuya dayalı senaryolara itibar etmemesi gerektiğini bir kez daha gösterdiği savunuldu.

Kıbrıs sorununun çözümünün ancak soğukkanlılıkla, güçlü diplomasiyle ve toplumun farklı kesimleriyle sürdürülecek diyalog sayesinde mümkün olabileceği belirtilen açıklamada, TDP’nin kritik dönemlerde toplumsal çıkarları her türlü siyasi kaygının önünde tutan yaklaşımının öneminin bu süreçte bir kez daha ortaya çıktığı ifade edildi.

“Halkın önceliği ekonomik sorunlar”

Açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıslı Türkler açısından hayati önem taşıdığı belirtilirken, halkın bugün öncelikli gündeminin hayat pahalılığı, yolsuzluklar, sağlık ve eğitim alanındaki sorunlar ile giderek büyüyen bütçe açığının yarattığı ekonomik sıkıntılar olduğu kaydedildi.

TDP, Cumhurbaşkanı ile sağlıklı bir diyalog içerisinde çözüm sürecine katkı sunmaya devam edeceğini belirtirken, suni korkular yaratarak yaşanan ekonomik ve yönetsel sorunları perdelemeye çalışan anlayışın halktan gerekli cevabı alacağını ifade etti.