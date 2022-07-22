Kaldığı lojman odasında ölü bulundu
Değirmenlik’te 53 yaşındaki Mehmet Şirin Çapan kaldığı lojman odası içerisinde ölü bulundu.
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Değirmenlik’te faaliyet gösteren bir şirkette çalışan 53 yaşındaki Mehmet Şirin Çapan, kaldığı lojman odası içerisinde ölü bulundu.
Gazimağusa’da ise kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunnan Efgani Dönmez’in (E-39) ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.
Dönmez’in ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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