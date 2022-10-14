Kalaşnikof silahlar mahkemede

Dünkü duruşmada bu kez, Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer ile olay yeri inceleme uzmanı Burak Ekinci dinlendi.

Mahkemeye, olay yerinden çekilen fotoğrafların oluşturduğu albüm, cinayette kullanılan 2 adet kalaşnikof silah ve mermiler emare olarak sunuldu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından dava 18 Ekim’e ertelendi.

“Aracın birçok yerinde mermi izi vardı”

Zaifer şunları söyledi: “8 Şubat 2022 tarihinde görevliydim. Silahlı saldırı yapıldığına dair bilgi üzerine olay yerine gittim. Olay yerine gittiğimde SL 001 aracın birçok yerinde mermi izi gördüm. Aracın içerisinde baktığımda iki kişiyi kanlar içerisinde hakaretsiz bir şekilde buldum. Yolcu koltuğunda oturan ve daha önceden tanıdığım Halil Falyalı’yı olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevkini sağladım.”

“Saldırı öncesi Falyalı’nın yolunu kesen araç gri renk Mazda’ydı”

“Saldırı öncesi Falyalı’nın yolunu kesen aracın gri renk Mazda marka olduğunu tespit ettim. Olay yerinin güvenliğini sağladıktan sonra olay yeri inceleme uzmanları inceleme yaptı. 7,62 mm silaha ait 17 mermi kovanı, 5 adet 9 mm kovan, 7 adet mermi çekirdeği, 2 adet mermi parçası, düğme, maske, tesbih, Valentina marka bir adet ayakkabı, SL001 plakalı araçta kıyafetler, biri Samsung, 5’i iPhone marka 6 adet cep telefonu tespit ederek emare olarak alınmasını sağladım. Olay yerinin krokisinin çizilmesini de sağladım.”

“Aracın Gökhan Altınok isimli şahıs tarafından 5-12 Şubat tarihleri için TC kimlik kartı ile kiralandığını belirledim”

“9 Şubat 2022 tarihinde evine mermi isabet eden şahsın ikametgahına gittim. Olay yerini uzmanlara incelettim. Olay yeri inceleme uzmanı Burak Ekinci, evin yatak odasında 3 adet mermi çekirdeği buldu.10 Şubat 2022 tarihinde Karakum bölgesinde yaptığım araştırmada ZSC 025 plakalı aracı tespit ettim. Araçta tırnak, bez, kumaş çanta, kağıt bulundu. Aracın birçok yerinden swap örneği alındı. Yaptığım araştırmada aracın Gökhan Altınok isimli şahıs tarafından 5-12 Şubat tarihleri için TC kimlik kartı ile kiralandığını belirledim.”

“Doğanköy’de dere yatağında çalılıklar arasında mont, ayakkabı bulundu”

“Yapılan muhaceret kontrolünde Gökhan Altınok isimli bir şahsın ülkeye giriş çıkışının olmadığı ortaya çıktı. Akabinde Mustafa Söylemez’in ZSC 211 plakalı araçla Ercan’a gittiğini belirledim. GPS kayıtlarını kontrol ettiğimde Doğanköy’de duraksadığını belirleyerek, Müfettiş Murat Bayram’ın direktifi ve oluşturduğu ekiple bölgede inceleme yaptım. Bölgede yapılan aramalarda dere yatağında çalılıklar arasında mont, ayakkabı bularak emare olarak alınmasını sağladım. 23 Şubat tarihinde yine Murat Bayram’ın direktifi ile Alsancak, Doğanköy, Çatalköy’de aramalar gerçekleştirdim.”

Kamera kayıtları toplandı

“Doğanköy’de yapılan ikinci aramada pantolon, bere, ayakkabı bulundu. 14 Şubat’ta ZPH 927 ve ZSC 2111 plakalı araçların GPS kayıtlarını temin ederek, görüntülerini elde ettim. Araçların güzergahlarını kapsayan birçok bölgeden kamera kayıtlarını topladım.

Zaifer daha sonra araçların GPS kayıtlarının olduğu CD’leri mahkemeye emare olarak sundu.

Olay Yeri İnceleme Uzmanı da dinlendi:

Albüm, silah, mermiler, mahkemede

Dünkü duruşmada olay yeri inceleme uzmanı Burak Ekinci de tanık kürsüsüne çıkarken, olay yerinden çekilen fotoğrafların oluşturduğu albümü, 2 gömleği, SL001 araçtan çıkarılan mermi çekirdeğini, UZ-1326-16 numaralı 2 adet kalaşnikof silah ve iki adet şarjörü, 38 adet canlı mermi, 14 kullanılmış mermi, K4-D64 kalaşnikof ve 2 adet şarjör, Baretta marka tabanca ve şarjörünü emare olarak sundu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından dava 18 Ekim’e ertelendi.