“Kahve temini zora girdi, fiyatlar yükselecek”

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Brezilya’nın kahve üretim kuşağında yaşanan don olayları, ülkemizdeki kahve sektörünü de etkiledi. Brezilya’dan temin edilen kahvenin ham maddesine erişimde sıkıntı yaşandı. Yaşanan bu sıkıntıdan dolayı yurt dışından kahve temin edemediklerini anlatan Oza Kahve Direktörlerinden Akan Oza, bunun ülkedeki kahve fiyatlarını da tırmandıracağını ifade etti.

Dünyadaki kahve piyasasında Brezilya’nın en büyük kahve üretim bölgelerinde yaşanan don olayıyla çekirdek kahvedeki fiyat yükselişinin raftaki fiyatlara da yansımaya başlayacağı belirtiliyor.

Bu durumun ülkedeki kahve sektörünü de zorda bıraktığını anlatan Oza Kahve Direktörlerinden Akan Oza, kahve borsasının yükseldiğini, bunun ülkedeki kahve fiyatlarına da artış olarak yansıyacağını kaydetti.

Dünya piyasasında kahve fiyatları: “Son 7 yılın zirvesine çıktı”

Türkiye’deki basın organlarından Milliyet’in haberine göre don olayları düşük üretim beklentisi yaratınca kahve fiyatları son 7 yılın zirvesine çıktı.

Habere göre; Brezilya’nın en büyük kahve üretim bölgeleri olan Parana, Sao Paulo ve Minas Gerais’de ciddi biçimde düşen sıcaklıklar gelecek yılki ürünle ilgili endişelere neden oldu. New York’ta emtia piyasasında işlem gören ‘daha kaliteli’ Arabica çekirdek kahvenin fiyatı pound (450 gram) başına 2 doları aştı. Fiyat haftalık olarak yüzde 30 yükselirken yıl başından bu yana yüzde 60 arttı.