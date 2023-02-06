Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi.

Türkiye'deki deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu can kayıpları olduğunu açıkladı. İlk belirlemelere göre Osmaniye'de 5, Şanlıurfa'da 10 kişi hayatını kaybetti.

İlk bilgilere göre Adıyaman, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta yıkılan binalar var..

Saat 04.17'deki depremin etkisiyle Kıbrıs da sarsıntıyla uyandı. Depremi hisseden çok sayıda kişi evlerinden dışarı çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden deprem ile ilgili açıklama yaptı.