"Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı..."
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
(AA/TAK)
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