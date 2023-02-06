Kahramanmaraş ve Adıyaman'a özel ‘sefer çalışması’

Sivil Havacılık Dairesi ve Pegasus Kuzey Kıbrıs Genel Müdürlüğü’nün Kahramanmaraş ve Adıyaman illerine ‘sefer düzenleme çalışması’ yaptığı öğrenildi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman illerine gidilmesi yönünde çok fazla talep olduğu, ailesinden ve sevenlerinden haber alamayan vatandaşların Türkiye’ye gitmek istediği belirtildi.

Sivil Havacılık Dairesi’nden edinilen bilgide; her iki ile de normal seferlerle Gaziantep, Adana ve Diyarbakır’dan gidildiği belirtildi. Türkiye’den gerekli izinlerin alınması ve KKTC’deki yasal prosedürlerin kaldırılması için gerekli girişimlerin yapıldığı belirtildi.