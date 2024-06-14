Kahire'den uyuşturucuyla geldi

Kahire’den Larnaka Havalimanı’na gelen 31 yaşındaki Kamerunlu kadının bagajında yüklü miktarda uyuşturucu tespit edildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi Kamerunlu şahsın, önceki gün Kahire’den Larnaka Havalimanı’na geldiğini, yapılan kontrol sırasında tasarrufunda 5 bin 879 uyuşturucu nitelikli hap, 9 karton paket içerisinde ise kannabinoid madde tespit edildiğini yazdı.

Habere göre Larnaka Mahkemesi bahse konu şahıs hakkında 6 gün tutukluluk emri verdi.