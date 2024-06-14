Kahire'den uyuşturucuyla geldi
Kahire’den Larnaka Havalimanı’na gelen 31 yaşındaki Kamerunlu kadının bagajında yüklü miktarda uyuşturucu tespit edildiği belirtildi.
A+A-
Kahire’den Larnaka Havalimanı’na gelen 31 yaşındaki Kamerunlu kadının bagajında yüklü miktarda uyuşturucu tespit edildiği belirtildi.
Haravgi gazetesi Kamerunlu şahsın, önceki gün Kahire’den Larnaka Havalimanı’na geldiğini, yapılan kontrol sırasında tasarrufunda 5 bin 879 uyuşturucu nitelikli hap, 9 karton paket içerisinde ise kannabinoid madde tespit edildiğini yazdı.
Habere göre Larnaka Mahkemesi bahse konu şahıs hakkında 6 gün tutukluluk emri verdi.
Bu haber toplam 60 defa okunmuştur
Etiketler : güney