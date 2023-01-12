“Kadınları toplantıya otobüslerle taşıyacak kadar organize oldular” 

Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın, Mağusa’daki bir seminer sırasında kadın haklarına yönelik sarf ettiği sözleri ilk kez gündeme taşıyan “Bugün Kıbrıs” gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın YENİDÜZEN’e konuştu.

Akın, Ankara’daki AKP iktidarının böylesi toplantılarla özellikle göçmen kadınların özgürleşmesinin önüne geçmeye çalıştığını söyledi.

Akın, kadınların söz konusu toplantıya otobüslerle taşındığını söyleyerek, en dikkat çekici noktanın, bu denli organize bir şekilde yönetilmesi olduğunu vurguladı.

Konunun gündeme taşınmasından bu yana geçen süre zarfında kendisini mutlu eden tek şeyin “Toplumun hala daha gönülden sahip çıktığı değerleri olduğunu görmek” olduğunu söyleyen Akın, “Çok uzun zamandır hiç umutlanmadığım kadar umutlu hissediyorum” dedi.

Gazeteci Akın, Ünsal’ın hitap ettiği kitlenin, kendi aralarında dayanışma ve mutluluk içerisindeki bir topluluk olduğunu, söz konusu ‘seminere’ katılan insanların, Ünsal’ın açıklamalarına ilişkin yapılan haberlerin altına “Kadın haklarını ihlal edecek bir konuşma yoktu” şeklinde yorumlar yaptığını belirtti.

“İşte o kitle, kadın haklarının ne olduğunu bilmiyor” diyen Akın, “Bence burada tartışılması gereken konu, bu ülkede yaşayan insanlar üzerinde, bu devletin dini kullanarak güç elde etmeye çalışması olmalı” ifadelerini kullandı.

“Neden orada Kıbrıslı bir kadın yoktu?”

“Bu insanların o toplantıya gitmesine neden olan en büyük sebep bence yoksulluk… Aradaki o derin uçurum” diyen akın, “Bu yoksul insanları yönetebiliyorlar. Neden orada Kıbrıslı bir kadın yoktu? Hepsi göçmen kadınlardı. Onları kontrol altında tutup, özgürleştirmek istemiyorlar. Kıbrıslı Türk kadınların üzerinde yürüttükleri başka projeler de var tabi ama iki işi de birlikte götürüyorlar” şeklinde konuştu.

“İktidar bu şekilde göçmen kadınların özgürleşmelerinin önüne geçmeye çalışıyor”

Hem Kıbrıslı Türklerin muhafazakarlaştırılması, hem de burada sayıca çok olan ve aynı zamanda seçmenlik hakkı da bulunan göçmen kadınları zapturapt altında tutabilmek için bu gibi seminerlerin düzenlendiğine dikkat çeken Akın, “İktidar bu sayede göçmen kadınların özgürleşmelerinin önüne geçmeyi de sağlamaya çalışıyorlar. Çağdaş bir yere geldiler, orada açılıp saçılıp, erkeğine karşı gelecek duruma gelmesinler diye çaba harcıyorlar” dedi.

“Kadınları toplantıya otobüslerle taşıyacak kadar organize oldular”

Akın, “Orada bir din adamından kadın – erkek eşitliğinden bahsetmesini beklemiyordum. Tutup da bize eşitliği anlatmayacaktı. Kocaya hizmeti, itaati anlatacaktı” diyen Akın, asıl dikkat çekici noktanın, kadınları toplantıya otobüslerle taşıyacak kadar organize olunması olduğunu vurguladı. Akın, “Bence bu çok acı bir şey. Ne kadar çağdaş olduğumuzla övünüyoruz ama hepimizin mahallesinde, sokak arasında, camilerde, konferans salonlarında böyle çağdışı konuşmalar yapılıyor. Özellikle kadınlar istismar ediliyor” ifadelerini kullandı.

“Beni mutlu eden tek şey, toplumun hala daha gönülden sahip çıktığı değerleri olduğunu görmek”

Akın, konunun gündeme taşınmasından bu yana geçen süre zarfında kendisini mutlu eden tek şeyin “Toplumun hala daha gönülden sahip çıktığı değerleri olduğunu görmek” olduğunu söyledi. Akın, “Çok uzun zamandır hiç umutlanmadığım kadar umutlu hissediyorum” dedi.