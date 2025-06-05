Kadının doğası ile nesnelleştirilmiş temsili arasında salınan 5 kadın dansçı

Murat OBENLER

7 ülkeden 10 benzersiz prodüksiyonun yer aldığı Kıbrıs adasının en büyük dans organizasyonu Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali(CCDF), Limasol’daki Rialto Tiyatrosu’nda yer alan Fransa’dan konseptini, kareografisini ve sanat direktörlüğünü Sarah Baltzinger’in üstlendiği Vénus Anatomique adlı dans gösterisi ile başladı. Gece Sousou Bar’da DJ Pueblo Franco’nun setleriyle tamamlandı.

26. kez sanatseverlerle buluşan ve Limasol Belediyesi işbirliğinde Kültür Bakan Yardımcılığı ve Rialto Tiyatrosu tarafından organize edilen uluslararası etkinlikte dansseverler 7 ülkeden 10 benzersiz yapımı canlı izleme imkanı bulacak. Toplumsal sorular ve duygusal dönüşüm için bir tuval olarak kültürel çoğulculuğa ve bedensel ifadeye odaklanan bu yılki festivalde Fransa, Lübnan, Belçika, İtalya, İspanya, İrlanda ve Kıbrıs’tan ekipler,gruplar 19 gün boyunca performanslarıyla Limasol’daki Rialto Tiyatrosu sahnesinde(Bir tek Fransa’dan Full Moon(Josef Nadj) aynı zamanda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda da sahnelenecek) olacaklar. Saat 20:30’da başlayacak performanslar için biletler €8 (combine €30) olup gerek www.rialto.com.cy adresinden gerekse Pazartesi-Cuma arası Rialto Box Office: (Tel:77 77 77 45) alınabilir. Öğrenciler,emekliler, özel gereksinimli bireyler ve profesyonel dansçılar kartlarını ibraz ederek festivale ücretsiz katılabilecek.

Sahnede 5 benzersiz dansçının performansını izledik

Konseptini, kareografisini ve sanat direktörlüğünü Sarah Baltzinger’in üstlendiği,ortak yaratıcı ve kareografi asistan olarak Isaiah Wilso’un görev aldığı 55 dakikalık Vénus Anatomique adlı dans gösterisinde ortak yaratıcı ve performans olarak ise Chiara Corbetta, Shana Kalis, Marie Lévénez, Clara-Lou Munié, Océane Robin sahne üstünde dans ediyor.

18. yüzyıldaki Susini’nin anatomik balmumu figürlerinden esinlenen eser kadınlığı inşa edilmiş bir nesne olarak araştırıyor

18. yüzyıl sonunda Seroplast Clemente Susini tarafından yaratılan anatomik balmumu figürlerinden esinlenen bu eser, kadınlığı inşa edilmiş bir nesne olarak araştırıyor. Kukla benzeri estetik ve mekanik hareketlerle, beş kadın hayatta kalma modunda bedenleri canlandırıyor ve kadın formunun baskın temsillerini parçalıyor.

Kuklacılık ve mekanik jestler etrafında koreografik bir araştırma ve parçalanmış bedenler

Vénus Anatomique kendisini korkunç ve "pulsion de vie" arasında ifade ederken eser başlangıçta anatomi öğretmek için tasarlanan bu yapay bedenlerin garip, erotik ve İncil'e ait doğasını inceleyen hayali bir dünya yaratıyor. Bu çalışma, kuklacılık ve mekanik jestler etrafında koreografik bir araştırmayı sürdürüyor ve bedeni parçalanmış bir şekilde ortaya koyuyor. Fiziksel yoğunluk ve durağanlık arasındaki gerilim koreografiyi yönlendiriyor. Vénus Anatomique, "doğum" için hazırlanmış, aniden hayatta kalmaya atılmış bir kadın bedeni koleksiyonu sunuyor. Bu bedenler insan doğası ve nesnelleştirilmiş temsiller arasında salınıyor. Bu ikilik, bedenin kendini geri alma içgüdüsüyle karşılanıyor.

Gerçek ile kurgusal arasındaki ayrımın ortadan kalktığı eleştirel bir maskeli balo

Fransız felsefeci Jean Baudrilland’ın Simülasyon Kuramı’na da temas eden Sarah Baltzinger, yüzeysel simülakrlara (bir gerçeklik olarak algılanmak isteyen görünüm) ve kadın formunun cinselleştirilmesine takıntılı bir dünyanın düzensizliğine eleştirel bir bakış açısı sunuyor ve kadınlığı absürt ve çarpıtılmış bir mercekten gerçekleştirilen bir maskeli baloya dönüştürüyor. Baltzinger, koreografik çalışmasında kuklacı beden etrafındaki tüm olasılıkları keşfetmekten hoşlanıyor. Vücudu, farklı malzemelerle bağlantılı olarak, absürt teatrallik ve yoğun fiziksellik arasında garip dünyalar yaratmak için harekete yönelik doğal yaklaşımı dönüştürmeyi amaçlayan karmaşık bir olasılık aracı olarak kullanıyor.

GÖSTERİM PROGRAMI

6 Haziran- Rialto Tiy:The Love Behind My Eyes- Ali Chahrour (Lübnan), 55’,14+

Varolmasına asla izin verilmeyen aşka dair şiirsel bir ağıt. Arapça şiir, şarkı ve fiziksel ifade yoluyla Chahrour, aşk, kayıp ve toplumsal ve dini kısıtlamalara karşı direnç üzerine derin duygusal bir eser sunuyor.

8 Haziran-Lefkoşa Belediye Tiyt/11 Haziran-Rialto Tiyt: Full Moon-Josef Nadj (Fransa) 60’

Afrika dansçılarıyla, özgür cazdan ve kültürel miraslarından ilham alan görsel-işitsel bir yolculuk. İçgüdüsel hareketleri ve sembolik kuklaları, yaratımı sürekli bir kimlik ve yeniden doğuş eylemine dönüştürüyor.