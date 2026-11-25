Recep DAL

‘KKTC’ şubeleri bulunan bazı Türkiye bankaları, 19 Kasım’da Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren döviz bürolarının hesaplarını kapattı. Gerekçesi açıklanmayan kararın ardından döviz bürolarının pek çok Türkiye merkezli bankalar üzerinden yeni hesap açmasına da izin verilmedi.

Bazı döviz bürolarının, yasak olmasına rağmen kripto paraları el altından dövize çevirdiği yönündeki şüphelerin, bu kararın perde arkasındaki nedenlerden biri olabileceği iddia ediliyor. Kripto para faaliyetlerinin ise ada yarısında son dönemde gündeme gelen kara para olaylarıyla doğrudan bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Döviz Büroları Birliği Başkanı ve Sun Döviz Direktörü Halim Kahveciler’in konuyla ilgili yazılı açıklaması da söz konusu şüpheleri yeniden gündeme getirdi. Kahveciler, suç gelirlerinin aklanması gerekçe gösterilerek Türkiye’de uygulanan kısıtlamaların Kıbrıs’ın kuzeyindeki döviz bürolarına da yansıtılmasının doğru olmadığını söyledi. Kahveciler, “Bu uygulama ülkenin ekonomik işleyişine uygun değil” dedi.

“Önceliğimiz, döviz bürolarının varlığının korunması ve sektörün çağdaş, şeffaf bir regülasyona kavuşturulmasıdır” diyen Kahveciler, devlet ve düzenleyici kurumlarla iş birliği içerisinde gerekli düzenleme ve denetlemelerin yapılmasına yönelik çalışmalara hazır olduklarını da duyurdu.

Döviz Büroları Birliği Başkan Yardımcısı ve Denizaltı Döviz Direktörü Arda Tüccar ise açıklamasında, herhangi bir ön bilgilendirme yapılmadan alınan kararın piyasadaki nakit ve döviz akışını durma noktasına getirdiğine dikkat çekerek Maliye Bakanlığı’na müdahale çağrısında bulundu.

Bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin para hareketlerinin izlenmesi ve denetlenmesi açısından önem taşıdığını belirten Tüccar, “Döviz bürolarının banka kanallarına erişiminin engellenmesi, kara parayla mücadeleye de zarar verecek. Bu vahim bir hatadır. Bankacılık işlemlerinde yaşanan tıkanıklık giderilmeli” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Maliye Bakanı Özdemir Berova, “İlgili bankaların KKTC Şube Müdürlerini görüşmeye çağırıp, bu sorununun nedenini sorgulayacaklarını” söyledi. Ancak herhangi bir “gelişme” açıklamadı.

Yaşananlar üzerine YENİDÜZEN’e konuşan döviz bürosu sahipleri, hem iddiaları yanıtladı hem de yaşanan sıkıntıları anlattı.

Döviz Büroları Birliği Genel Sekreteri ve Gesfi Döviz Direktörü Neylan Naim, para aktarımı yapamadıklarını ve işlemlerinin zorlaştığını belirterek, “Gelirlerimiz ve işlerimiz de etkilendi” diye konuştu.

Yasalara uyan ve faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde sürdüren döviz bürolarının engellenmemesi gerektiğini vurgulayan Naim, “Üst makamlar bunu araştırmalı, alınan kararın gerekçesi ortaya çıkarılmalı. Bizim gibi müşterilerimiz de mağdur duruma düştü” açıklamasında bulundu.

Moonstar Exchange LTD. Direktörü Erol Mertoğlu da herhangi bir gerekçe sunulmadan banka hesabının kapatıldığını belirterek yaşadığı mağduriyete dikkat çekti. Mertoğlu, “Tüm hazırlıklarımızı IBAN üzerinden işlem yapabilecek şekilde yapmıştık. Şu anda hepsi çöp oldu” dedi.

El altından kripto para işlemleri yapıldığı yönündeki iddialara da değinen Mertoğlu, döviz bürolarının kripto para almasının ve bu alanda işlem yapmasının yasak olduğunu belirtti. Mertoğlu, “Başkaları adına konuşmayayım ama biz bu yasağa uyduk ve ona göre hareket ettik. Kripto para alımı yapmadık. Hatta gelip denetleyebilirler. Bunu yaptığı tespit edilen bankaların hesapları kapatılsın” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Galipoğulları Döviz Bürosu LTD. Direktörü Arman Lord ise Türkiye bankalarının hesap kapatma kararının sektörü durma noktasına getirdiğini kaydetti. Lord, “Türkiye bankalarıyla bağlantımız koptu ve IBAN üzerinden işlem yapma yolu bize kapandı. Bize herhangi bir gerekçe maalesef sunulmadı” diye konuştu.

Kripto para bozdurdukları yönündeki iddiaları da reddeden Lord, “Her yerden denetleniyoruz. Kripto para bozdurduğumuz iddiaları da doğru değil. Buradaki döviz bürolarının kripto para bozdurma gibi bir yetkisi bulunmuyor” diye konuştu. Lord, Maliye Bakanlığı’nın da soruna müdahil olması ve çözüm için girişim başlatması gerektiğine işaret etti.

Döviz bürolarının Türkiye bankalarındaki hesapları kapatıldı

‘KKTC’de şubesi bulunan bazı Türkiye bankaları, 19 Kasım’da Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren döviz bürolarının hesaplarını kapattı. Gerekçesi kamuoyuna açıklanmayan kararın ardından, döviz bürolarının Türkiye bankaları üzerinden yeni hesap açmalarına da izin verilmediği ifade edildi.

Kararın, döviz bürolarının nakit ve döviz işlem akışını doğrudan etkilediği, işletmelerin gelirlerinde de ciddi kayıplara yol açabilecek bir sürecin yaşandığı iddia edildi. Hesapların kapatılmasının ardındaki gerekçe ise henüz netlik kazanmadı.

Kripto para ve kara para şüphesi gündemde

Kararın olası nedenleri arasında, bazı döviz bürolarının yasak olmasına rağmen kripto paraları el altından komisyon karşılığında dövize çevirdiğine ilişkin iddialar da bulunuyor. Söz konusu faaliyetlerin, ülkede son dönemde gündeme gelen kara para olaylarıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ın kuzeyindeki yerel bankaların yurtdışındaki bankalara Sterlin ve Euro cinsinden havale işlemlerinde yaşanan kısıtlamaların ardından Türkiye menşeli bankaların döviz bürolarının hesaplarını kapatması, ülkedeki bankacılık ve finans sistemine ilişkin soru işaretlerini daha da artırdı.

Bu gelişmeler, UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından tüm uyarılara rağmen 18 Mayıs 2026’da Meclis’ten geçirilen ve kamuoyunda “Kara Para Yasası” olarak bilinen Yurt Dışındaki Finansal Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasa’yı da yeniden gündeme taşıdı. Kaynağı belirsiz finansal varlıkların ülke ekonomisine kazandırılmasına imkân tanıyan yasanın, yaşanan gelişmelerle olası bağlantısı tartışılıyor.

Bankacılık işlemlerindeki kısıtlamalar, döviz bürolarının hesaplarının kapatılması ve kara para iddiaları karşısında hükümetin ve ilgili kamu kurumlarının sessizliğini koruması ise dikkat çekiyor. Gelişmelerin gerekçesine, kapsamına ve finans sektörüne olası etkilerine ilişkin kamuoyuna henüz kapsamlı bir açıklama yapılmış değil.

Döviz Büroları Birliği Başkanı Halim Kahveciler:

“Türkiye’deki uygulama KKTC’nin ekonomik işleyişine uygun değil”

Kıbrıs Türk Döviz Büroları Birliği Başkanı ve Sun Döviz Bürosu LTD. Sunforeign Exchange Bureau LTD.’nin Direktörü Halim Kahveciler ise, Türkiye Cumhuriyeti bankalarının döviz bürolarının hesaplarını kapatmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yetkililere sektörün ihtiyaçlarına uygun yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Birlik Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Kahveciler, 19 Kasım’da döviz bürolarının banka hesaplarının önceden bilgi verilmeden tek taraflı olarak kapatıldığını öne sürerek, bunun nakit ve döviz işlem akışını olumsuz etkilediğini söyledi.

Suç gelirlerinin aklanması gerekçe gösterilerek Türkiye’deki uygulamaların KKTC’deki döviz bürolarına da uygulanmasının doğru olmadığını savunan Kahveciler, söz konusu uygulamanın ülkenin ekonomik işleyişine uygun olmadığını ileri sürdü.

Mevcut uygulamanın ekonomik sıkıntılara yol açabileceğini belirten Kahveciler, “Bu şekilde atılan her adım piyasayı kilitleyecek ve telafisi güç devasa sıkıntılar doğuracaktır” ifadelerini kullandı.

Döviz işlemlerinin yalnızca belirli bankalar üzerinden yapılmasına yönelik bir uygulama oluşturulduğunu ileri süren Kahveciler, yerel bankaların da yurt dışına döviz havalesi konusunda yaşayabileceği sıkıntılara işaret etti.

Kahveciler, “Önceliğimiz, döviz bürolarının varlığının korunması ve sektörün çağdaş, şeffaf bir regülasyona kavuşturulmasıdır” diyerek, devlet ve düzenleyici kurumlarla iş birliği içerisinde gerekli düzenleme ve denetimlere yönelik çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Gerekli yasal düzenlemelerin henüz hayata geçirilmediğini savunan Kahveciler, yetkilileri birlikte “akılcı ve adil bir regülasyon” oluşturmaya davet etti.

Döviz Büroları Birliği Başkan Yardımcısı Arda Tüccar:

“Piyasadaki tüm nakit ve döviz işlem akışı bıçak gibi kesilmiştir”

Döviz Büroları Birliği Başkan Yardımcısı ve Denizatı Döviz LTD. Direktörü Arda Tüccar da, herhangi bir ön bilgilendirme yapılmadan alınan kararın piyasadaki nakit ve döviz akışını durma noktasına getirdiğini belirterek Maliye Bakanlığı’na müdahale çağrısı yaptı.

23 Kasım tarihli yazılı açıklama yapan Tüccar, hesapları kapatılan döviz bürolarının birliğe üye olup olmadığına bakılmaksızın hiçbirine önceden bilgi verilmediğini kaydetti. Bankalar üzerinden işlem yapamaz duruma geldiklerini ifade eden Tüccar, “Bir anda kapatılan sistemler nedeniyle piyasadaki tüm nakit ve döviz işlem akışı bıçak gibi kesilmiştir” dedi.

Kararın geri alınarak hesapların yeniden açılmasını isteyen Tüccar, yaşananları “vahim bir hata” olarak nitelendirdi ve sorunun en kısa sürede giderilmesi gerektiğini vurguladı. Hesapların bilinçli bir tercihle kapatılmış olması hâlinde ise Maliye Bakanlığı ve sistem yöneticilerinin, döviz bürolarının uğradığı zararın nasıl karşılanacağını açıklamasını istedi.

Bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin para hareketlerinin izlenmesi ve denetlenmesi açısından önem taşıdığına dikkat çeken Tüccar, döviz bürolarının banka kanallarına erişiminin engellenmesinin kara parayla mücadeleye de zarar vereceğini savundu. Bu durumun para trafiğini bankacılık sistemi dışına yönlendirerek kayıt dışılığı artıracağını ve yasal faaliyet gösteren döviz bürolarının geleceğini riske atacağını belirtti.

Tüccar, kayıtlı ve şeffaf bir piyasa düzeninin korunması gerektiğini vurgulayarak, döviz bürolarını sistemin dışına iten uygulamadan derhal vazgeçilmesini istedi. Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere yetkililere çağrıda bulunan Tüccar, bankacılık işlemlerinde yaşanan tıkanıklığın giderilmesini talep etti.

Büro sahipleri ne dedi?

Öte yandan YENİDÜZEN bu sıkıntıdan etkilenen döviz bürolarının direktörlerine mikrofon uzattı. YENİDÜZEN’e konuşan direktörler, Türkiye bankalarındaki hesap kapatma işlemlerin sektörü sekteye uğratabileceğine dikkat çekti. Açıklamaların tamamı ise şu şekilde:

Döviz Büroları Birliği Genel Sekreteri ve Gesfi Döviz Direktörü Neylan Naim:

“Alınan kararın gerekçesi ortaya çıkarılmalı”

“Türkiye bankalarında hesabı olan döviz buralarının hesapları herhangi bir gerekçe gösterilmeden teker teker kapatıldı. Büro sahipleri kapatma gerekçeliyle ilgili sorula cevap bulamadı. Online işlemlerde ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Para aktarımı yapamıyoruz. İşlemlerimiz zorlaştı. Gelirlerimiz ve işlerimiz de etkilendi. Gelişen çağımızda oturduğumuz yerden para aktarımı yapabilecekken bundan yoksun kaldık. Böyle bir engelle karşılaşmamamız gerekiyor. Döviz bürolarının kripto işlem yapması yasaktır. Bu yasayla da belirlenmiş bir husustur. Bu tür faaliyetler sergileyen işyerleri varsa kapatılması gerekiyor. Bankalar da yapılan işlemleri kontrol etmemeli, bildirimi yapılmamış işlemleri kabul etmemeli. Yasalara uyan ve işini doğru yapan döviz bürolarının engellenmemesi gerekiyor. Üst makamlar bunu araştırmalı, alınan kararın gerekçesi ortaya çıkarılmalı. Hiçbir açıklama yapılmadan hesapların kapatılması hiç hoş değil. Bizim gibi müşterilerimiz de mağdur duruma düştü.”

Moonstar Exchange LTD. Direktörü Erol Mertoğlu:

“Ciddi bir mağduriyet yaşıyoruz”

“Geçmişte de Türkiye bankaları üzerinden hesap açmakta sıkıntı yaşıyorduk. Zar zor da olsa bir şekilde açmayı başarmıştık. Gayet güzel işliyorduk. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Bize bankalar tarafından yapılmış bir uyarı da olmadı. Para transferlerimizi yurt içi gerçekleştiriyoruz. Hiçbir zaman yurtdışına transfer gerçekleştirmedik. Kıbrıs içi açılmış olan i-ban hesaplarıyla çalıştık. Aniden hesapları kapatma kararı aldılar. Benim işyeri hesabımın yanında şahsi hesabım da kapandı. Tüm hazırlıklarımızı i-ban üzerinden işlem yapabilecek şekilde yapmıştık. Şu anda hepsi çöp oldu. Karar alınırken bize bir gerekçe de sunulmadı. İtiraz bile kabul etmediler. Döviz bürolarının kripto para alması ve işlem yapması yasa gereği yasaktır. Başkaları adına konuşmayım ama biz bu yasağa uyduk ve ona göre hareket ettik. Kripto para alımı yapmadık. Hatta gelip denetleyebilirler. Bunu yaptığı tespit edilen bankaların hesapları kapatılsın. Ciddi bir mağduriyet yaşıyoruz. Hükümetten ve ilgili dairelerden talebimiz ise bu mağduriyetimizin giderilmesidir.”

Hüseyin Galipoğulları Döviz Bürosu LTD. Direktörü Arman Lord:

“Sektör durma noktasına geldi”

“Bu alınan karar sektörün durmasına sebep oldu. Çünkü günümüzde çok fazla nakit akışı kalmadı. Bankalar bizim hesabımızı kapattığı için işlerimiz de sekteye uğruyor. Çağımızda online işlemlerle işler yürüyor. Biz şu an bu haktan mahrum kaldık. Ülkedeki yerel bankalarla elbette çalışıyoruz. Fakat takdir edersiniz ki buradaki Türkiye bankaları daha çok kullanılıyor. Bu karadan sonra Türkiye bankalarıyla kontağımız koptu ve i-ban yolu bize kapandı. Bize herhangi bir gerekçe maalesef sunulmadı. Biz bir gerekçe talep ediyoruz. Birlik aracılığıyla gerekli girişimlerin yapıldığını duyduk, bekliyoruz. Biz üstümüze düşen tüm yükümlülükleri yerine getiriyoruz. İstedikleri gibi bizi denetleyebilirler. Döviz büroları bu ülkede en temiz işleyen şirketlerdir. Her yerden denetleniyoruz. Kripto para bozdurduğumuz iddiaları da doğru değil. Buradaki döviz bürolarının kripto para bozma gibi bir yetkisi bulunmuyor. Maliye Bakanlığı’nın da burada soruna el atması ve sorunun çözümü için girişim başlatması gerekiyor. Bizim beklentimiz döviz büroları olarak tüm bankalarla çalışabilmemizdir. Halihazırda hepimizin yaşadığı bir ekonomik sıkıntı var, bu yaşananlar da tuzu biberi oldu.”