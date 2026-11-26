Maliye Bakanı Berova, bazı Türkiye bankalarının KKTC’deki döviz bürolarının hesaplarını kapatması ve yerel bankaların yurt dışı döviz havalelerinde yaşanan aksaklıkların "farkında" olduklarını söylemekle yetindi.

Kıbrıs'ın kuzeyinde son günlerde finans sektörünü kilitleyen bankacılık krizine ilişkin günler sonra açıklama yapan Maliye Bakanı Özdemir Berova, sorunların "farkında olduklarını" demekle yetindi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ancak hükümet kanadının uzun süre sessiz kaldığı süreçle ilgili paylaşım yapan Bakan Berova, yaşanan krizin nedenine, Türkiye bankalarının hesap kapatma gerekçelerine ya da somut çözüm takvimine dair herhangi bir detay paylaşmadı.

​“İlk görüşmelerimizi tamamladık, değerlendirmekteyiz”

​Berova, açıklamasında yurt dışı havalelerindeki aksaklıkların ve döviz bürolarının banka hesaplarına yönelik kısıtlamaların yarattığı sıkıntıyı takip ettiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

​“Son günlerde kamuoyunun ve basının gündeminde yer alan; yerel bankalarımız aracılığıyla yapılan yurt dışı havalelerindeki aksaklıkların ve döviz bürolarımızın banka hesaplarına ilişkin sorunların, vatandaşlarımızın ödemeleri ve işletmelerimizin ticari faaliyetleri üzerinde oluşturduğu hassasiyetin farkındayız.

Maliye Bakanlığı olarak ilgili kurumlarımız, bankalarımız ve döviz bürolarımızın temsilcileriyle ilk görüşmelerimizi tamamladık. Bu temaslarda aksaklıkların ödeme işlemlerine etkisini ve çözüm için atılabilecek adımları ele aldık. Ortaya çıkan önerileri ise ilgili kurumlarımızla birlikte değerlendirmekteyiz.

Bankalarımızın ve döviz bürolarımızın yanındayız. Çözüm sağlanana kadar sektörle yakın iş birliği içinde çalışmayı ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz.”

​Ne olmuştu?

​KKTC’de şubesi bulunan bazı Türkiye merkezli bankalar, 19 Kasım’da ülkede faaliyet gösteren döviz bürolarının hesaplarını herhangi bir ön bilgilendirme ve gerekçe sunmadan tek taraflı olarak kapatmış, yeni hesap açılışlarını da durdurmuştu.

Kararın perde arkasında, bazı döviz bürolarının yasak olmasına rağmen el altından kripto para bozduğu ve bu durumun son dönemde gündeme gelen kara para olaylarıyla bağlantılı olabileceği yönünde şüphelerin bulunduğu iddia edilmişti.

​Aynı süreçte yerel bankaların yurt dışındaki bankalara Sterlin ve Euro cinsinden yaptığı havale işlemlerinde de kısıtlamalar yaşanması, 18 Mayıs 2026’da Meclis’ten geçirilen ve kamuoyunda “Kara Para Yasası” olarak bilinen düzenlemeyi yeniden tartışmaya açmıştı.

​Kıbrıs Türk Döviz Büroları Birliği yönetimi ile büro direktörleri ise nakit ve döviz akışının “bıçak gibi kesildiğini” belirterek kripto para iddialarını reddetmiş, kayıt dışılığın artacağı uyarısında bulunarak Maliye Bakanlığı’nı acil müdahaleye çağırmıştı.

Bakan Berova daha önce yaptığı kısa değerlendirmede ilgili bankaların şube müdürlerini görüşmeye çağıracağını söylemiş ancak somut bir gelişme açıklamamıştı.