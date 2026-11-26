Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)-TechGirls iş birliğinde Maraş MAGEM’de, “Ekranın Ardındaki Şiddet: Dijital Şiddeti Tanı, Kendini Koru” başlıklı seminer düzenlendi.

MAKAMER’den verilen bilgiye göre seminere, DAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri Dr. Yeşim Kapsıl Çırak ve Dr. Özlem Görkan Evre konuşmacı olarak katıldı.

Katılımcıların dijital şiddeti tanıma, dijital tehditlere karşı korunma, siber güvenlik konusunda bilinçlenme ve haklarını bilme konusunda farkındalık kazanmalarını amaçlayan seminerde, dijital şiddetin farklı biçimleri, kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri, dijital ortamda karşılaşılabilecek tehdit ve saldırı türleri, korunma yöntemleri ve siber güvenlik konuları ele alındı.

Üretici: “Ataerkil sistemin beslediği eşitsiz güç ilişkileri, dijital ortamlarda da şiddetin yeniden üretilmesine zemin hazırlıyor”

Seminerin açılışında konuşan MAKAMER Dernek Başkanı Pelin Üretici, dijital şiddetin kadınları ve kız çocuklarını orantısız biçimde etkilediğine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Ataerkil sistemin beslediği eşitsiz güç ilişkilerinin dijital ortamlarda da şiddetin yeniden üretilmesine zemin hazırladığını belirten Üretici, yapay zekâ teknolojilerinin bu sorunu daha karmaşık hâle getirdiğini ifade etti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde kadına yönelik dijital şiddeti bütünlüklü biçimde tanımlayan ve bu şiddet türüne özgü koruma mekanizmaları oluşturan özel bir düzenlemenin henüz bulunmadığını kaydeden Üretici, hak temelli dijital yönetişim, güçlü kurumsal mekanizmalar ve artırılmış yatırımların gerekliliğine işaret etti.

Üretici, güvenli ve eşitlikçi bir dijital ortam oluşturmanın kamu kurumları, eğitim kuruluşları, teknoloji şirketleri ve sivil toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Çırak: “Dijital okuryazarlığı bireysel korunma açısından geliştirilmeli”

Seminerin ilk konuşmacısı Dr. Yeşim Kapsıl Çırak ise, dijital şiddetin ne olduğu, hangi biçimlerde ortaya çıktığı ve dijital şiddete maruz kalınması durumunda izlenmesi gereken adımlar hakkında bilgi verdi.

Çırak, mağdurun tehdit ve tacizlere ilişkin dijital kanıtları toplaması, ekran görüntülerini ve ilgili kayıtları saklaması, bunları tarih ve içerik bilgileriyle dosyalaması ve yaşanan olayları polise bildirmesinin önemini vurguladı.

Kadınların ve kız çocuklarının dijital şiddet karşısında sessiz kalmamaları ve haklarını aramaları gerektiğini belirten Çırak, bireysel korunma açısından dijital okuryazarlığın geliştirilmesine de dikkat çekti.

Diğer konuşmacı Dr. Özlem Görkan Evre ise, dijital ayak izi ve adli bilişim konularını ele aldı. Evre, internet ortamında gerçekleştirilen her eylemin dijital bir iz bıraktığını ve bu izlerin kalıcılığı nedeniyle dijital dünyadaki davranışlarımız konusunda dikkatli olmamız gerektiğini anlattı.

Adli bilişimin, siber suçların aydınlatılması ve hukuki süreçlerde delil elde edilmesi amacıyla dijital verileri bilimsel yöntemlerle inceleyen bir alan olduğunu belirten Evre, siber suçlarla karşılaşıldığında delillerin nasıl toplanması ve korunması gerektiğini açıkladı.