Kaçan mültecilerin biri bulundu

Dikmen’deki karantina merkezinden kaçan iki mültecinden birinin bulunduğu öğrenildi. Polisin diğer kişiyi de bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor.

Söz konusu iki kişi, 20 Aralık Pazar günü öğleden sonra Dikmen’de bulundukları karantina merkezinden kaçmış, Polis de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.