Kaçak yaşadığı tespit edilen iki kişi tutuklandı

İkamet izni olmadan ülkede bulunduğu saptanan iki kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine göre, polis ekipleri dün ülke genelinde denetim ve kontroller yaptı.

Bu sırada, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.