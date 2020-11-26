Kaçak olarak güneye geçmeye çalıştılar: 5 tutuklu

Haspolat’ta, kanunsuz yollardan Kıbrıs'ın güneyine geçmeye çalışan 5 kişi, suçüstü yakalandı.

Dün akşam 19.00 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde devriye halindeki bir polis ekibi, kanunsuz yollardan Kıbrıs'ın güneyine geçmek için aralarında anlaşarak gizli ittifakta bulunan M.R.A.(E-25), S.A.(K-20), R.A.(E-20), M.I.(E-31) ve A.J’yi (E-23) suçüstü tespit ederek tutukladı.