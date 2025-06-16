Kaçak elektrikle bu kadar

Meclis oturumlarında zaman zaman yaşanan elektrik kesintilerine bu kez de klima arızası eklendi. Yasama gündemiyle toplanan Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin, kürsüye çıktıklarında sıcak hava nedeniyle zorlandıkları ve terledikleri gözlemlendi.

Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a yanıt vermek üzere çıktığı kürsüde, “Klimalar çalışmıyor mu?” diye sordu. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ise “kısa süreli bir sıkıntı yaşandığını” ve sistemin devreye gireceğinin belirtildiğini ifade etti.

Meclis binası ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin inşaatı sırasında YENİDÜZEN’e konuşan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, binanın elektrik tesisatının KIB-TEK’e kontrol için sunulmadığını söylemişti. Tuğcu, yapının elektrik altyapısının Kıbrıs’ın kuzeyindeki standartlara uygun olmadığını da vurgulamıştı.