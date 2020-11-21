Kabristanlık yıkıldı, ağaçlar devrildi

Lapta Bölgesinde de dün akşamdan bu sabaha kadar yağan şiddetli yağmur ve bölgeyi dün etkisi altına alan şiddetli hortumun etkileri gün doğumuyla ortaya çıktı.

Bölgede dün büyük zarara neden olan hortum, Karşıyaka’daki Kabristanlık ve Lapta’daki Sahil Yürüyüş Yolu ile bölgede bulunan spor salonunda da büyük zarara neden oldu.

Karşıyaka Kabristanlığındaki ağaçlar kökünden söküldü, mezar taşları kırıldı. Mezarlıkta ortaya çıkan manzara hortumun etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Hortum Lapta’daki Sahil Yürüyüş Yolu’nda da hasara neden oldu. Bölgede bulunan spor salonun camları yerle bir oldu.