Jane Holl Lute, 30 Kasım'da geliyor iddiası

Kıbrıs Haber Ajansı'na göre, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un 30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında adayı ziyaret etmesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan iddia hakkında henüz Birleşmiş Milletler ya da Kıbrıslı liderlerin ofislerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Aynı kaynaklar, ziyaretin kesin tarihinin belirlenmesi için çaba harcandığına işaret ediyorlar. Çabaların ziyaretin gelecek hafta başı gerçekleşmesi yönünde olduğu ancak “teyit beklediği” kaydediliyor.