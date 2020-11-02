İzmir’deki depremde 92 can kaybı, 994 yaralı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde can kaybı 92'ye yükseldi. Yaralı 994 vatandaştan 147'sinin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor.

Yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Yoğun bakımda olan 10 hastadan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada halen sürüyor.

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 967 personel, 25 arama kurtarma köpeği ve 1071 araç ile yapılıyor.